عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220313/لحظة-تدمير-مركز-قيادة-للقوات-الأوكرانية-في-منطقة-كييفسكي-بقذيفة-عالية-الدقة-فيديو-1059833512.html
لحظة تدمير مركز قيادة للقوات الأوكرانية في منطقة كييفسكي بقذيفة عالية الدقة... فيديو
لحظة تدمير مركز قيادة للقوات الأوكرانية في منطقة كييفسكي بقذيفة عالية الدقة... فيديو
نشرة وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر تدمير مركز قيادة للقوات الأوكرانية في منطقة كييفسكي بقذيفة عالية الدقة. 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T09:44+0000
2022-03-13T09:44+0000
رصد عسكري
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/16/1049632605_0:146:3125:1903_1920x0_80_0_0_5eb3386c8bc629a5838f21b57495e5d3.jpg
وبحسب ما نقلته قناة الوزارة فإن مركز قيادة للقوات الأوكرانية في منطقة كييفسكي تم تدميره بقذيفة عالية الدقة من طراز "كراسنوبول". وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس. ونوه بوتين إلى أن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/16/1049632605_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_5c8fa67db9d0e6ce1b2567b5af1afb31.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, روسيا, العالم

لحظة تدمير مركز قيادة للقوات الأوكرانية في منطقة كييفسكي بقذيفة عالية الدقة... فيديو

09:44 GMT 13.03.2022
© Sputnik . Vitaly Timkiv / الذهاب إلى بنك الصورمقاتلة سو 27
مقاتلة سو 27 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2022
© Sputnik . Vitaly Timkiv
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرGoogle news
نشرة وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر تدمير مركز قيادة للقوات الأوكرانية في منطقة كييفسكي بقذيفة عالية الدقة.
وبحسب ما نقلته قناة الوزارة فإن مركز قيادة للقوات الأوكرانية في منطقة كييفسكي تم تدميره بقذيفة عالية الدقة من طراز "كراسنوبول".
وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس. ونوه بوتين إلى أن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Сотрудники полиции ДНР обеспечивают безопасность на дороге в селе Безыменное - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثامن عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:17 GMTРоссийская военная техника движется по дороге у границы с Украиной в Белгородской области, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السادس عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11 مارس, 21:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала