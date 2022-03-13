https://arabic.sputniknews.com/20220313/لحظة-تدمير-مركز-قيادة-للقوات-الأوكرانية-في-منطقة-كييفسكي-بقذيفة-عالية-الدقة-فيديو-1059833512.html
لحظة تدمير مركز قيادة للقوات الأوكرانية في منطقة كييفسكي بقذيفة عالية الدقة... فيديو
لحظة تدمير مركز قيادة للقوات الأوكرانية في منطقة كييفسكي بقذيفة عالية الدقة... فيديو
نشرة وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر تدمير مركز قيادة للقوات الأوكرانية في منطقة كييفسكي بقذيفة عالية الدقة. 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T09:44+0000
2022-03-13T09:44+0000
2022-03-13T09:44+0000
رصد عسكري
روسيا
العالم
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وبحسب ما نقلته قناة الوزارة فإن مركز قيادة للقوات الأوكرانية في منطقة كييفسكي تم تدميره بقذيفة عالية الدقة من طراز "كراسنوبول". وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس. ونوه بوتين إلى أن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, العالم
لحظة تدمير مركز قيادة للقوات الأوكرانية في منطقة كييفسكي بقذيفة عالية الدقة... فيديو
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نشرة وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر تدمير مركز قيادة للقوات الأوكرانية في منطقة كييفسكي بقذيفة عالية الدقة.
وبحسب ما نقلته قناة الوزارة فإن مركز قيادة للقوات الأوكرانية في منطقة كييفسكي تم تدميره بقذيفة عالية الدقة من طراز "كراسنوبول".
وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس. ونوه بوتين إلى أن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا.