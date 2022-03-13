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"لن تبقى دون رد"... وزير داخلية إيران يحذر "الأعداء"
"لن تبقى دون رد"... وزير داخلية إيران يحذر "الأعداء"
قال وزير الداخلية، في إيران، أحمد وحيدي، إن ما اعتبره "مؤامرات الأعداء" ضد بلاده "لن تبقى دون رد". 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T20:58+0000
2022-03-13T20:58+0000
إيران
أخبار إيران
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وأكد الوزير، في كلمة له أثناء تجمع في مدينة تبريز مركز محافظة أذربايجان الشرقية، أن "مؤامرات الأعداء لا شك لن تبقى دون رد، وليعلم عدونا أنا شعبنا الشامخ ومقاتلينا لن يدخروا وسعا في متابعة مؤامراته والرد عليها".وأضاف وحيدي، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس": "الآن وإذ تمرغ أنف الاستكبار بالتراب وهو ما يعترف به المسؤولون الأمريكان، والذين كانت استراتيجتهم الدائمة ممارسة الضغط الأقصى ولكنهم باؤوا بفشل ذريع، فما الذي هزمهم؟"، مجيبا بأن "هذه الهزيمة النكراء فرضها الشعب والقائد والشهداء".وأكمل وحيدي: "على عدونا اليوم أن يدرك وأكثر من أي وقت آخر، إن شعبنا الشامخ ومقاتلينا لن يدخروا وسعا في متابعة مؤامراته إلى حين الرد عليها".وأكد: "أننا لا ننسى المؤامرات وأضرارها، والآن فإن لدى شعبنا القدرة على الرد عليها، والحمد لله فإن الشعب والشهداء والقيادة في صف واحد".
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إيران, أخبار إيران

"لن تبقى دون رد"... وزير داخلية إيران يحذر "الأعداء"

20:58 GMT 13.03.2022
© REUTERS / TIMA agencyالشرطة الإيرانية بالقرب من مبنى البرلمان في طهران
الشرطة الإيرانية بالقرب من مبنى البرلمان في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2022
© REUTERS / TIMA agency
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قال وزير الداخلية، في إيران، أحمد وحيدي، إن ما اعتبره "مؤامرات الأعداء" ضد بلاده "لن تبقى دون رد".
وأكد الوزير، في كلمة له أثناء تجمع في مدينة تبريز مركز محافظة أذربايجان الشرقية، أن "مؤامرات الأعداء لا شك لن تبقى دون رد، وليعلم عدونا أنا شعبنا الشامخ ومقاتلينا لن يدخروا وسعا في متابعة مؤامراته والرد عليها".
وأضاف وحيدي، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس": "الآن وإذ تمرغ أنف الاستكبار بالتراب وهو ما يعترف به المسؤولون الأمريكان، والذين كانت استراتيجتهم الدائمة ممارسة الضغط الأقصى ولكنهم باؤوا بفشل ذريع، فما الذي هزمهم؟"، مجيبا بأن "هذه الهزيمة النكراء فرضها الشعب والقائد والشهداء".
وتابع الوزير خلال كلمته: "العدو اليوم يدرك أن أي مؤامرة وسوء نية تجاه هذا النظام، لا شك لن تبقى دون رد.. وطبعا هم قد أدركوا ذلك، ولكنهم في بعض الأحيان يخطئون ويتصورون أنهم يمكنهم قتل أحد أعزائنا دون أن يلتقوا الرد".
وأكمل وحيدي: "على عدونا اليوم أن يدرك وأكثر من أي وقت آخر، إن شعبنا الشامخ ومقاتلينا لن يدخروا وسعا في متابعة مؤامراته إلى حين الرد عليها".
وأكد: "أننا لا ننسى المؤامرات وأضرارها، والآن فإن لدى شعبنا القدرة على الرد عليها، والحمد لله فإن الشعب والشهداء والقيادة في صف واحد".
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