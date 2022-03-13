https://arabic.sputniknews.com/20220313/منسق-موسيقى-يرأس-الوفد-الأوكراني-في-المفاوضات-مع-روسيا-1059845546.html
"منسق موسيقى" يرأس الوفد الأوكراني في المفاوضات مع روسيا
"منسق موسيقى" يرأس الوفد الأوكراني في المفاوضات مع روسيا
تشارك روسيا وأوكرانيا في مفاوضات مشتركة للخروج بحل دبلوماسي لإنهاء الأزمة بين الطرفين. 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T14:13+0000
2022-03-13T14:13+0000
2022-03-13T14:13+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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ويشارك من الطرف الأوكراني في المفاوضات دافيد آراخامي، والذي يعتبر رئيس الوفد المشارك، والذي ظهر خلال المفاوضات مرتديا قبعة سوداء.ويعتبر آراخامي، رئيس فصيل يعرف باسم "سلوغا نارود"، ويبلغ من العمر 42 عاما، ويعرف آراخامي، باسم آخر وهو ديفيد براون.وعرف آراخامي، باسمه المستعار عندما كان يعمل كموزع موسيقي أو كما يعرف بـ"DJ"بحسب ما نشر مغني الراب الروسي تيماتي، على صفحته الخاصة على "إنستغرام".حيث علق قائلا: "أنا لست سياسيا، فأنا أجد صعوبة في النظر إلى هذه السريالية ومحاولة فهم: كيف ينبغي إجراء مفاوضات ثنائية لحل الصراع بين قوّتي أخوين سياديين إذا كان يقودها منسق دي-جي. أنا لا أمزح بأي شكل من الأشكال. أنا أحاول فقط أن أفهم".يذكر أنه في عام 2015 حصل آراخامي ذو الأصول الجورجية، على الجنسية الأوكرانية، ويعتبر مؤسسا مشاركا للعديد من شركات تكنولوجيا المعلومات بالإضافة لإنشائه لموقع يهدف لجمع التبرعات لتجهيز المظللين الأوكران.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
"منسق موسيقى" يرأس الوفد الأوكراني في المفاوضات مع روسيا
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تشارك روسيا وأوكرانيا في مفاوضات مشتركة للخروج بحل دبلوماسي لإنهاء الأزمة بين الطرفين.
ويشارك من الطرف الأوكراني في المفاوضات دافيد آراخامي، والذي يعتبر رئيس الوفد المشارك، والذي ظهر خلال المفاوضات مرتديا قبعة سوداء.
ويعتبر آراخامي، رئيس فصيل يعرف باسم "سلوغا نارود"، ويبلغ من العمر 42 عاما، ويعرف آراخامي، باسم آخر وهو ديفيد براون.
وعرف آراخامي، باسمه المستعار عندما كان يعمل كموزع موسيقي
أو كما يعرف بـ"DJ"بحسب ما نشر مغني الراب الروسي تيماتي، على صفحته الخاصة على "إنستغرام".
حيث علق قائلا: "أنا لست سياسيا، فأنا أجد صعوبة في النظر إلى هذه السريالية ومحاولة فهم: كيف ينبغي إجراء مفاوضات ثنائية لحل الصراع بين قوّتي أخوين سياديين إذا كان يقودها منسق دي-جي. أنا لا أمزح بأي شكل من الأشكال. أنا أحاول فقط أن أفهم".
يذكر أنه في عام 2015 حصل آراخامي ذو الأصول الجورجية، على الجنسية الأوكرانية، ويعتبر مؤسسا مشاركا للعديد من شركات تكنولوجيا المعلومات بالإضافة لإنشائه لموقع يهدف لجمع التبرعات لتجهيز المظللين الأوكران.