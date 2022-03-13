https://arabic.sputniknews.com/20220313/نائب-روسي-زيلينسكي-فقد-السيطرة-على-البلاد-1059825918.html
نائب روسي: زيلينسكي فقد السيطرة على البلاد
نائب روسي: زيلينسكي فقد السيطرة على البلاد
يعتقد نائب مجلس دوما الدولة في روسيا من منطقة القرم ميخائيل شيريميت أن فلاديمير زيلينسكي فقد السيطرة تمامًا على الوضع في أوكرانيا. 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T04:27+0000
2022-03-13T04:27+0000
2022-03-13T04:27+0000
فلاديمير زيلينسكي
أخبار أوكرانيا
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وقال لوكالة "سبوتينك": "لقد فقد زيلينسكي السيطرة على الوضع في البلاد. الوضع كارثي. استولت التشكيلات القومية على السلطة في بعض المناطق وتعيش حياة منفصلة. لا يوجد تفاعل وتماسك، بسببه يعاني المدنيون ويموتون".وفقا له، يضاعف زيلينسكي الضحايا بين السكان المدنيين والجيش الأوكراني من خلال سياسته، ويلقي بالجنود في المعسكر، بينما هو نفسه "يجلس في مكان ما بعيدًا في مكاتب دافئة".وشدد النائب على أن "زيلينسكي لا يفعل شيئًا لوقف إراقة الدماء، لكنه يضيف يصب الزيت على النار".
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فلاديمير زيلينسكي, أخبار أوكرانيا
نائب روسي: زيلينسكي فقد السيطرة على البلاد
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يعتقد نائب مجلس دوما الدولة في روسيا من منطقة القرم ميخائيل شيريميت أن فلاديمير زيلينسكي فقد السيطرة تمامًا على الوضع في أوكرانيا.
وقال لوكالة "سبوتينك": "لقد فقد زيلينسكي السيطرة على الوضع في البلاد. الوضع كارثي. استولت التشكيلات القومية على السلطة في بعض المناطق وتعيش حياة منفصلة. لا يوجد تفاعل وتماسك، بسببه يعاني المدنيون ويموتون".
وفقا له، يضاعف زيلينسكي الضحايا بين السكان المدنيين والجيش الأوكراني من خلال سياسته، ويلقي بالجنود في المعسكر، بينما هو نفسه "يجلس في مكان ما بعيدًا في مكاتب دافئة".
وشدد النائب على أن "زيلينسكي لا يفعل شيئًا لوقف إراقة الدماء، لكنه يضيف يصب الزيت على النار".