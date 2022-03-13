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نصائح بسيطة لعلاج تأثير تقلبات الطقس على صحة الأشخاص
نصائح بسيطة لعلاج تأثير تقلبات الطقس على صحة الأشخاص
كشف الطبيب الروسي فيليب كوزمينكو، عن كيفية معالجة تأثير التقلبات الجوية على صحة ونفسية الإنسان. 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T13:26+0000
2022-03-13T13:26+0000
مجتمع
الجو
مشاكل نفسية
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وقال كوزمينكو في مقابلة مع راديو "سبوتنيك"، "في بلدنا، يحل الربيع تدريجيا محل الشتاء، مما قد يؤثر على رفاهية الناس. ولا داعي لليأس بسبب ذلك، لأن مثل هذه المشاكل لا تشكل خطورة على متوسط ​​العمر المتوقع. وتتغير الحالة الصحية من يوم لآخر. . يحدث أنك استيقظت اليوم وأنت لست على ما يرام، لكن هذا لا يعني أنك مريض. على الأرجح، ستكون أفضل غدًا".وتابع "كيف يمكننا إصلاح الانهيار؟ لا يمكننا إصلاحه بالأقراص، لأن الأدوية توصف لنوع من التشخيص. والشعور بالإعياء على خلفية سوء الأحوال الجوية ليس تشخيصا. كل النصائح التي يمكن تقديمها للأشخاص الذين يعانون من هذا تتعلق المشاكل بتطبيع الصورة، سيكون من الجيد القيام بتمارين بدنية، من الجيد الذهاب إلى الفراش والاستيقاظ في نفس الوقت، من الجيد تناول الطعام بشكل صحيح. ومثل هذه التوصيات البسيطة التي يمكن أن تساعد".
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مجتمع, الجو, مشاكل نفسية

نصائح بسيطة لعلاج تأثير تقلبات الطقس على صحة الأشخاص

13:26 GMT 13.03.2022
© flickr.com / American Center for Biological Medicineالإرهاق، التعب، الإجهاد
الإرهاق، التعب، الإجهاد - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2022
© flickr.com / American Center for Biological Medicine
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كشف الطبيب الروسي فيليب كوزمينكو، عن كيفية معالجة تأثير التقلبات الجوية على صحة ونفسية الإنسان.
وقال كوزمينكو في مقابلة مع راديو "سبوتنيك"، "في بلدنا، يحل الربيع تدريجيا محل الشتاء، مما قد يؤثر على رفاهية الناس. ولا داعي لليأس بسبب ذلك، لأن مثل هذه المشاكل لا تشكل خطورة على متوسط ​​العمر المتوقع. وتتغير الحالة الصحية من يوم لآخر. . يحدث أنك استيقظت اليوم وأنت لست على ما يرام، لكن هذا لا يعني أنك مريض. على الأرجح، ستكون أفضل غدًا".
وأضاف أن الانزعاج الناجم عن تغير الطقس لا يعالج بالحبوب، مشيرا إلى أن أفضل علاج لمثل هذه الأمراض هو أسلوب حياة صحي.
وتابع "كيف يمكننا إصلاح الانهيار؟ لا يمكننا إصلاحه بالأقراص، لأن الأدوية توصف لنوع من التشخيص. والشعور بالإعياء على خلفية سوء الأحوال الجوية ليس تشخيصا. كل النصائح التي يمكن تقديمها للأشخاص الذين يعانون من هذا تتعلق المشاكل بتطبيع الصورة، سيكون من الجيد القيام بتمارين بدنية، من الجيد الذهاب إلى الفراش والاستيقاظ في نفس الوقت، من الجيد تناول الطعام بشكل صحيح. ومثل هذه التوصيات البسيطة التي يمكن أن تساعد".
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