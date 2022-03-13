عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220313/9-آلاف-مغربي-يغادرون-الأراضي-الأوكرانية-1059864732.html
9 آلاف مغربي يغادرون الأراضي الأوكرانية
9 آلاف مغربي يغادرون الأراضي الأوكرانية
بلغ عدد المواطنين المغاربة الذين غادروا أوكرانيا أكثر من 9 آلاف مواطن منذ 14 فبراير/شباط الماضي أي منذ أول بلاغ لسفارة المغرب في أوكرانيا دعا إلى مغادرة... 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T21:36+0000
2022-03-13T21:36+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/03/1059408551_0:163:3061:1885_1920x0_80_0_0_02123472bb8d35c3b771dd5aa0d1e6b9.jpg
ونقلت صحيفة "هسبريس"، عن مصادرها إنه بعد مرور 16 يوما من بدء المواجهات العسكرية في أوكرانيا تمكن جميع المواطنين المغاربة تقريبا من مغادرة البلاد.وأوضحت الصحيفة أن عدد المغاربة الذين غادروا أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في 24 فبراير وصل إلى ما يزيد عن 7000 مواطن مغربي، حيث كانت آخر مجموعة وصلت في 9 مارس/آذار الجاري، وضمت 35 مواطنا مغربيا كانوا محاصرين في مدينة سومي.واستفادت المجموعة الأخيرة من المغاربة الذين وصلوا المغرب من المساعدة في مدينة "لفيف" من قبل طاقم من السفارة المغربية في أوكرانيا، قبل نقل أفرادها إلى الحدود البولونية، ليقوم طاقم قنصلي بمساعدتهم عند المدخل الحدودي.يشار إلى أن الفترة ما بين 26 فبراير و3 مارس شهدت توافد أكبر عدد من المغاربة، وصلوا إلى 1988 شخصا، غادروا أوكرانيا عبر الحدود السلوفاكية والبولونية والرومانية والهنغارية.في سياق متصل، أعلنت إيرينا فيريشوك، نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، اليوم الأحد، خروج 5550 شخصا من البلاد، وأكدت نائبة رئيس الوزراء أن الخروج كان عبر الممرات الإنسانية التسعة، وتابعت أن 3950 شخصا تم إجلاؤهم من البلدات والمدن في منطقة كييف.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/03/1059408551_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_2a9f57522628bb9c64c4eb26b7cd18ce.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي

9 آلاف مغربي يغادرون الأراضي الأوكرانية

21:36 GMT 13.03.2022
© Sputnik . Alexander Kryajev / الذهاب إلى بنك الصور المفاوضات بين روسيا و أوكرانيا، المفاوضات الروسية الأوكرانية، بيلوفيجسكايا بوشا 3 مارس 2022
المفاوضات بين روسيا و أوكرانيا، المفاوضات الروسية الأوكرانية، بيلوفيجسكايا بوشا 3 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2022
© Sputnik . Alexander Kryajev
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرGoogle news
بلغ عدد المواطنين المغاربة الذين غادروا أوكرانيا أكثر من 9 آلاف مواطن منذ 14 فبراير/شباط الماضي أي منذ أول بلاغ لسفارة المغرب في أوكرانيا دعا إلى مغادرة البلاد.
ونقلت صحيفة "هسبريس"، عن مصادرها إنه بعد مرور 16 يوما من بدء المواجهات العسكرية في أوكرانيا تمكن جميع المواطنين المغاربة تقريبا من مغادرة البلاد.
وأوضحت الصحيفة أن عدد المغاربة الذين غادروا أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في 24 فبراير وصل إلى ما يزيد عن 7000 مواطن مغربي، حيث كانت آخر مجموعة وصلت في 9 مارس/آذار الجاري، وضمت 35 مواطنا مغربيا كانوا محاصرين في مدينة سومي.
واستفادت المجموعة الأخيرة من المغاربة الذين وصلوا المغرب من المساعدة في مدينة "لفيف" من قبل طاقم من السفارة المغربية في أوكرانيا، قبل نقل أفرادها إلى الحدود البولونية، ليقوم طاقم قنصلي بمساعدتهم عند المدخل الحدودي.
يشار إلى أن الفترة ما بين 26 فبراير و3 مارس شهدت توافد أكبر عدد من المغاربة، وصلوا إلى 1988 شخصا، غادروا أوكرانيا عبر الحدود السلوفاكية والبولونية والرومانية والهنغارية.
في سياق متصل، أعلنت إيرينا فيريشوك، نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، اليوم الأحد، خروج 5550 شخصا من البلاد، وأكدت نائبة رئيس الوزراء أن الخروج كان عبر الممرات الإنسانية التسعة، وتابعت أن 3950 شخصا تم إجلاؤهم من البلدات والمدن في منطقة كييف.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Сотрудники полиции ДНР обеспечивают безопасность на дороге в селе Безыменное - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثامن عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس20:58 GMTРоссийская военная техника движется по дороге у границы с Украиной в Белгородской области, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السادس عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11 مارس, 21:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала