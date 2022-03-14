https://arabic.sputniknews.com/20220314/إعلام-روسيا-والهند-تدرسان-استبدال-الدولار-بالعملات-المحلية-في-معاملاتهم-التجارية-1059898179.html

إعلام: روسيا والهند تدرسان استبدال الدولار بالعملات المحلية في معاملاتهم التجارية

إعلام: روسيا والهند تدرسان استبدال الدولار بالعملات المحلية في معاملاتهم التجارية

تدرس كل من الهند وروسيا إمكانية الاستعاضة عن الدولار واليورو بالمدفوعات، باستخدام الروبل الروسي والروبية الهندية. 14.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-14T16:15+0000

2022-03-14T16:15+0000

2022-03-14T16:15+0000

روسيا

أخبار الهند اليوم

اقتصاد

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وذكر موقع "مينت"، اليوم الاثنين، أن "الدولتان تدرسان خيار استخدام اليوان الصيني كعملة أساسية، من أجل تقييم الروبل والروبية، ووفقًا للخطط، من أجل إجراء المدفوعات، سيحتاج البنك الروسي إلى فتح حساب في بنك هندي، والبنك الهندي فتح حساب في بنك روسي".وقال أحد المسؤولين: "يمكننا النظر في نظام سعر الصرف العائم، عملة ثالثة، مثل اليوان، يمكن أن تكون نقطة البداية"، مضيفا أن "مثل هذه الآلية لن تتطلب ربط سعر الصرف بأي عملة".ويشير المقال أيضًا إلى أن الدفع بالروبية والروبل كان يستخدم سابقًا على نطاق ضيق، لا سيما لإمدادات الشاي، وتعتبر إجراءات تعزيز هذه الطريقة أساسية لإعادة فتح التجارة مع روسيا، حيث تشتري الهند منتجات منها في مجال الدفاع والطاقة النووية، علاوة على النفط حيث أن الهند وقعت عقود إمداد مع شركة "روسنفت".ومن ناحية أخرى، تستورد موسكو سلعًا صيدلانية وزراعية، وكذلك منتجات للصناعة الهندسية.وخلص المصدر إلى أنه "تم حظر المدفوعات التي تبلغ قيمتها نحو 500 مليون دولار، والمخصصة للمصدرين الهنود للسلع التي تم شحنها بالفعل إلى روسيا اليوم".

https://arabic.sputniknews.com/20220314/رئيس-أوكرانيا-الأسبقعرضت-على-زيلينسكي-خطة-تسوية-في-دونباس-ورفضها-1059896624.html

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