https://arabic.sputniknews.com/20220314/إيلون-ماسك-يعلن-مرور-شركتيه-تسلا-وسبيس-إكس-بأزمة-تضخم-بسبب-الأحداث-الحالية-1059877297.html

إيلون ماسك يعلن مرور شركتيه "تسلا" و"سبيس إكس" بأزمة تضخم بسبب الأحداث الحالية

إيلون ماسك يعلن مرور شركتيه "تسلا" و"سبيس إكس" بأزمة تضخم بسبب الأحداث الحالية

أعلن الملياردير، إيلون ماسك، عن مرور شركتيه "تسلا" للسيارات الكهربائية و"سبيس إكس" لصواريخ ‏الفضاء بضغوط تضخم في المواد الخام والخدمات اللوجستية.‏ 14.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-14T10:06+0000

2022-03-14T10:06+0000

2022-03-14T10:06+0000

إيلون ماسك

مجتمع

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وكتب ماسك لمتابعيه عبر حسابه على "تويتر": "ما هي أفكاركم بشأن معدل التضخم المحتمل خلال السنوات القليلة المقبلة؟"، وأضاف في تغريدة أخرى أن "تسلا وسبيس إكس تشهدان ضغوطا تضخمية كبيرة مؤخرا في المواد الخام والخدمات اللوجستية".وأوضح ماسك أن شركاته "ليست وحدها في هذا الصدد"، ونشر رابطا لمقال نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية في بداية شهر مارس/ آذار، يقول إن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أدت إلى ارتفاع أسعار السلع إلى أعلى مستوى منذ عام 2008.وأثرت العقوبات المفروضة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا على أسعار النفط والغاز، إذ لا تزال روسيا واحدة من موردي الطاقة الرئيسيين في العالم.وأدت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا إلى زيادة أسعار المعادن المستخدمة في السيارات، من الألومنيوم في هيكل السيارة، إلى البلاديوم في المحولات الحفازة، إلى النيكل عالي الجودة في بطاريات السيارات الكهربائية.,وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال الاقتصادي الفرنسي، جاك سابير، الذي يرأس معهد الأبحاث في باريس "EHESS" في تصريحات لـ"سبوتنيك" إن الأسواق الأوروبية المتقلبة تتجه نحو الفشل والتضخم، على الرغم من أن الذعر لا يطفو على السطح في الوقت الحالي.وتوقع سابير زيادة "مذهلة" في أسعار المواد الخام، لأن المعروض روسي في جزء كبير منه (الغاز والنفط والمعادن والقمح)، ومن الممكن أن ينخفض ​​فجأة بفعل العقوبات الأوروبية.

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