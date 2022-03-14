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الأمريكيون يطلبون من بوتين حظر فيسبوك في الولايات المتحدة
الأمريكيون يطلبون من بوتين حظر فيسبوك في الولايات المتحدة
علق قراء البوابة الأمريكية Breitbart على الأخبار حول قرار روسيا حجب فيسبوك بسبب محدودية الوصول إلى وسائل الإعلام الروسية. 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T09:41+0000
2022-03-14T09:41+0000
فيس بوك
الولايات المتحدة الأمريكية
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لاحظ العديد من المستخدمين أن قيادة الشبكة الاجتماعية نفسها أثارت مثل هذه الإجراءات القاسية، بل وأعرب البعض عن أسفه لأنها لا تزال تعمل في الولايات المتحدة.يقول Martygreencheks: "هذا من أجل مصلحة روسيا".وقال ميديسينمان "كل الأمريكيين تقريبا يتفقون مع بوتين في هذا الأمر."كتب Triggerhappy Ranch: ولخص القراء "على روسيا والدول الأخرى أن تطالب فيسبوك وتويتر وغوغل وغيرها بالمسؤولية الجنائية وأن تدفعهم غرامات ضخمة من شأنها إفلاسهم".اعترف مكتب المدعي العام الروسي سابقًا بأن فيسبوك متورط في انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وحقوق وحريات الروس، والتي تضمن، من بين أمور أخرى، حرية وسائل الإعلام. بناءً على ذلك، قامت روسيا بتقييد الوصول إلى فيسبوك.
الولايات المتحدة الأمريكية
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فيس بوك, الولايات المتحدة الأمريكية

الأمريكيون يطلبون من بوتين حظر فيسبوك في الولايات المتحدة

09:41 GMT 14.03.2022
© REUTERS / DADO RUVICشعار شركة "ميتا" المؤسسة لموقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي
شعار شركة ميتا المؤسسة لموقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2022
© REUTERS / DADO RUVIC
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علق قراء البوابة الأمريكية Breitbart على الأخبار حول قرار روسيا حجب فيسبوك بسبب محدودية الوصول إلى وسائل الإعلام الروسية.
لاحظ العديد من المستخدمين أن قيادة الشبكة الاجتماعية نفسها أثارت مثل هذه الإجراءات القاسية، بل وأعرب البعض عن أسفه لأنها لا تزال تعمل في الولايات المتحدة.
يقول Martygreencheks: "هذا من أجل مصلحة روسيا".
وقال ميديسينمان "كل الأمريكيين تقريبا يتفقون مع بوتين في هذا الأمر."
كتب Triggerhappy Ranch:
"لا أستطيع أن أقول إنني أدينهم. ففي النهاية، فيسبوك جزء من جهاز المخابرات الأمريكية".
ولخص القراء "على روسيا والدول الأخرى أن تطالب فيسبوك وتويتر وغوغل وغيرها بالمسؤولية الجنائية وأن تدفعهم غرامات ضخمة من شأنها إفلاسهم".
اعترف مكتب المدعي العام الروسي سابقًا بأن فيسبوك متورط في انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وحقوق وحريات الروس، والتي تضمن، من بين أمور أخرى، حرية وسائل الإعلام. بناءً على ذلك، قامت روسيا بتقييد الوصول إلى فيسبوك.
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