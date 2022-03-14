https://arabic.sputniknews.com/20220314/الجيش-العراقي-يصد-هجوما-لـداعش-في-ديالى-1059869597.html
الجيش العراقي يصد هجوما لـ"داعش" في ديالى
الجيش العراقي يصد هجوما لـ"داعش" في ديالى
صرح مصدر أمني عراقي بأن الجيش تمكن من صد هجوم لتنظيم "داعش" في محافظة ديالى، أمس الأحد. 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T07:05+0000
2022-03-14T07:05+0000
2022-03-14T07:05+0000
العالم العربي
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ونقلت "السومرية نيوز" عن المصدر، قوله بأن "قطعات الجيش اشتبكت مع عناصر داعش في كنعان بمحافظة ديالى، حيث تمكنت من صد التعرض وأصابت أحد عناصر داعش".وفي وقت سابق، قال مسؤولان أمنيان عراقيان ومصدر أمني غربي، إن الزعيم الجديد لتنظيم "داعش" الإرهابي "هو الأخ الشقيق للخليفة الراحل الزعيم الأسبق للتنظيم أبو بكر البغدادي".وأوضح المسؤولان اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما لوكالة "رويترز"، يوم الجمعة الماضي، أن الاسم الحقيقي للزعيم الجديد هو جمعة عوض البدري من العراق، وأنه الشقيق الأكبر للبغدادي، فيما أكد المسؤول الأمني الغربي أن الرجلين شقيقان، لكنه لم يحدد أيهما الأكبر سنا.يشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن هذه المعلومة منذ إعلان "داعش" عن تعيين زعيم جديد.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
الجيش العراقي يصد هجوما لـ"داعش" في ديالى
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صرح مصدر أمني عراقي بأن الجيش تمكن من صد هجوم لتنظيم "داعش" في محافظة ديالى، أمس الأحد.
ونقلت "السومرية نيوز
" عن المصدر، قوله بأن "قطعات الجيش اشتبكت مع عناصر داعش في كنعان بمحافظة ديالى، حيث تمكنت من صد التعرض وأصابت أحد عناصر داعش".
وفي وقت سابق، قال مسؤولان أمنيان عراقيان ومصدر أمني غربي، إن الزعيم الجديد لتنظيم "داعش" الإرهابي "هو الأخ الشقيق للخليفة الراحل الزعيم الأسبق للتنظيم أبو بكر البغدادي".
وأوضح المسؤولان اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما لوكالة "رويترز"، يوم الجمعة الماضي، أن الاسم الحقيقي للزعيم الجديد هو جمعة عوض البدري من العراق، وأنه الشقيق الأكبر للبغدادي، فيما أكد المسؤول الأمني الغربي أن الرجلين شقيقان، لكنه لم يحدد أيهما الأكبر سنا.
يشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن هذه المعلومة منذ إعلان "داعش" عن تعيين زعيم جديد
.