https://arabic.sputniknews.com/20220314/الدفاع-الروسية-تم-تدمير-ما-يقرب-من-4000-منشأة-عسكرية-أوكرانية-منذ-بداية-العملية-الخاصة-1059869386.html
الدفاع الروسية: تم تدمير ما يقرب من 4000 منشأة عسكرية أوكرانية منذ بداية العملية الخاصة
الدفاع الروسية: تم تدمير ما يقرب من 4000 منشأة عسكرية أوكرانية منذ بداية العملية الخاصة
صرح اللواء إيغور كوناشينكوف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية للصحفيين بأنه منذ بداية العملية الخاصة، دمرت القوات الروسية ما يقرب من 4000 منشأة عسكرية في... 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T07:00+0000
2022-03-14T07:00+0000
2022-03-14T07:14+0000
أخبار أوكرانيا
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وقال اللواء: "توقفت عن العمل 3920 منشأة للبنية التحتية العسكرية في أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الخاصة". وأوضح أنه تم تدمير 143 طائرة مسيرة، و1267 دبابة ومدرعة، و124 قاذفة صواريخ، و457 مدفعية ميدانية وهاون، و1028 وحدة من الآليات العسكرية الخاصة.كما أكد كوناشينكوف أن القوات المسلحة الروسية أسقطت خلال الليلة الماضية أربع طائرات مسيرة أخرى للقوات الأوكرانية، بما في ذلك طائرة بيرقدار مستوردة من تركيا.وأضاف أن القوات الروسية وصلت إلى خط خمس مناطق سكنية في أوكرانيا، وبلغ التقدم 11 كيلومترا.وأشار إلى أن الطائرات التكتيكية والجيش والطائرات المسيرة ضربت 187 هدفاً تابعاً للقوات المسلحة الأوكرانية، بما في ذلك: موقعين للقيادة، ونظام صواريخ بوك-إم1، ومحطة رادار توجيه واستهداف، وراجمتي صواريخ، ومحطتي حرب إلكترونية ومستودعين للذخيرة والوقود وزيوت التشحيم، و31 مكانا لتكديس المعدات العسكرية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية: تم تدمير ما يقرب من 4000 منشأة عسكرية أوكرانية منذ بداية العملية الخاصة
07:00 GMT 14.03.2022 (تم التحديث: 07:14 GMT 14.03.2022) تابعنا عبر
يتبع
صرح اللواء إيغور كوناشينكوف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية للصحفيين بأنه منذ بداية العملية الخاصة، دمرت القوات الروسية ما يقرب من 4000 منشأة عسكرية في أوكرانيا.
وقال اللواء: "توقفت عن العمل 3920 منشأة للبنية التحتية العسكرية في أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الخاصة".
وأوضح أنه تم تدمير 143 طائرة مسيرة، و1267 دبابة ومدرعة، و124 قاذفة صواريخ، و457 مدفعية ميدانية وهاون، و1028 وحدة من الآليات العسكرية الخاصة.
كما أكد كوناشينكوف أن القوات المسلحة الروسية أسقطت خلال الليلة الماضية أربع طائرات مسيرة أخرى للقوات الأوكرانية، بما في ذلك طائرة بيرقدار مستوردة من تركيا.
وأضاف أن القوات الروسية وصلت إلى خط خمس مناطق سكنية في أوكرانيا، وبلغ التقدم 11 كيلومترا.
وأشار إلى أن الطائرات التكتيكية والجيش والطائرات المسيرة ضربت 187 هدفاً تابعاً للقوات المسلحة الأوكرانية، بما في ذلك: موقعين للقيادة، ونظام صواريخ بوك-إم1، ومحطة رادار توجيه واستهداف، وراجمتي صواريخ، ومحطتي حرب إلكترونية ومستودعين للذخيرة والوقود وزيوت التشحيم، و31 مكانا لتكديس المعدات العسكرية.