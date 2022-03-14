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العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220314/بيسكوف-يعلق-على-شائعات-حول-طلب-موسكو-مساعدة-عسكرية-من-بكين-1059883270.html
بيسكوف يعلق على شائعات حول طلب موسكو مساعدة عسكرية من بكين
بيسكوف يعلق على شائعات حول طلب موسكو مساعدة عسكرية من بكين
أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين معلقا على تقارير وسائل إعلام غربية تفيد بأن موسكو طلبت مساعدة عسكرية من بكين، قائلا: إن روسيا تتمتع بإمكانية... 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T11:57+0000
2022-03-14T11:57+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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وقال بيسكوف: "كتبته الصحف. حسنًا، الصحف تكتب كثيرًا. لا حاجة لأخذها كمصدر، لا يوجد شيء للتعليق عليه. إن روسيا لديها إمكانية لمواصلة العملية بنفسها".وأشار إلى أن العملية الخاصة ستنتهي "في الوقت المحدد وبالكامل".وكان المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو ليجيان، قد قال صباح الاثنين، إن هذه الأنباء من عدة وسائل إعلام كاذبة. وأشار إلى أن الولايات المتحدة بدأت مؤخرا في نشر مثل هذه المعلومات المضللة بشأن موقف الصين من القضية الأوكرانية.على سبيل المثال، ذكرت صحيفة Financial Times أن البيت الأبيض تلقى معلومات عن طلب موسكو في 13 مارس/ آذار المساعدة من الصين.
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روسيا

بيسكوف يعلق على شائعات حول طلب موسكو مساعدة عسكرية من بكين

11:57 GMT 14.03.2022
© Sputnik . Sergei Guneyev / الذهاب إلى بنك الصورالمتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، روسيا
المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2022
© Sputnik . Sergei Guneyev
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أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين معلقا على تقارير وسائل إعلام غربية تفيد بأن موسكو طلبت مساعدة عسكرية من بكين، قائلا: إن روسيا تتمتع بإمكانية لمواصلة العملية الخاصة لحماية دونباس بنفسها ولا تحتاج إلى أي مساعدة عسكرية.
وقال بيسكوف: "كتبته الصحف. حسنًا، الصحف تكتب كثيرًا. لا حاجة لأخذها كمصدر، لا يوجد شيء للتعليق عليه. إن روسيا لديها إمكانية لمواصلة العملية بنفسها".
وأشار إلى أن العملية الخاصة ستنتهي "في الوقت المحدد وبالكامل".
وكان المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو ليجيان، قد قال صباح الاثنين، إن هذه الأنباء من عدة وسائل إعلام كاذبة. وأشار إلى أن الولايات المتحدة بدأت مؤخرا في نشر مثل هذه المعلومات المضللة بشأن موقف الصين من القضية الأوكرانية.
على سبيل المثال، ذكرت صحيفة Financial Times أن البيت الأبيض تلقى معلومات عن طلب موسكو في 13 مارس/ آذار المساعدة من الصين.
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