https://arabic.sputniknews.com/20220314/تصنيع-أول-سيارة-دفاع-مدني-بأيد-فلسطينية-في-قطاع-غزة-1059873293.html

تصنيع أول سيارة دفاع مدني بأيد فلسطينية في قطاع غزة

تصنيع أول سيارة دفاع مدني بأيد فلسطينية في قطاع غزة

استطاعت مجموعة من الخبراء والمهندسين الفلسطينيين في قطاع غزة من صنع أول سيارة دفاع مدني، تتماهى بالكامل مع متطلبات أعمال الحماية المدنية، وتتطابق مع جميع شروط... 14.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-14T08:31+0000

2022-03-14T08:31+0000

2022-03-14T08:42+0000

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المركبة تضاهي المركبات العالمية، وقد سعى الخبراء والمهندسون على مدار عدة سنوات من تنفيذ المهام المنوطة بهم على أكمل وجه وتمكين المركبة من مواجهة المخاطر التي تواجه عمل هذا الجهاز الإنساني والخدماتي، ويقول المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة محمود صابر لوكالة "سبوتنيك":ويأتي صنع مركبة الدفاع المدني، ضمن الحلول المتاحة في ظل الحصار التي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة، ومنع مثل هذه المركبات من الدخول إلى القطاع أو حتى إدخال قطع الغيار الخاصة بها، ويضيف صابر: "بالرغم من نقص المواد والأجهزة اللازمة وشح الإمكانيات، فقد استطعنا صناعة مركبة بمواصفات عالمية، وقد زُودت المركبة الجديدة، بمضخة مياه تتحمل قوة وضغط 16 بار، ومخارج للمياه اثنان منها بقطر 2 إنش، وواحد بقوة 8 بار، كما أنها مزودة بمدافع علوية وموزع إمداد لخطّي مياه في آن واحد".ويتابع صابر: "كما تتضمن المركبة أرففاً لجميع معدات الإطفاء والإنقاذ بأعداد مضاعفة عن المركبات السابقة، فضلاً عن تصميم الإنارة على جميع واجهات المركبة، مع إضافة كشافات متحركة على جانبي المركبة، مما يجعلها جاهزة لاي طارئ وجاهزة للتعامل مع الحالات الصعبة" .ويطمح الدفاع المدني ومن خلال الخبراء والمهندسين، إلى صنع العديد من المركبات، وتحديداً 28 مركبة لتكون ضمن عمل فريق الدفاع المدني في قطاع غزة، ليقوم بدروه الإنساني على أكمل وجه.

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, تقارير سبوتنيك