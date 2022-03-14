https://arabic.sputniknews.com/20220314/تعزيز-الانفصال-وتقسيم-الدولة-ما-خطورة-استثناء-مناطق-سورية-من-قانون-قيصر-1059905259.html

تعزيز الانفصال وتقسيم الدولة... ما خطورة استثناء مناطق سورية من قانون قيصر

تعزيز الانفصال وتقسيم الدولة... ما خطورة استثناء مناطق سورية من قانون قيصر

في خطوة يراها المراقبون بأنها تعزيز لـ"النزعة الانفصالية"، كشفت تقارير إعلامية عن دراسة أمريكا لإصدار قرار يهدف إلى استثناء المناطق التي تسيطر عليها قوات... 14.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-14T19:21+0000

2022-03-14T19:21+0000

2022-03-14T19:21+0000

أخبار سوريا اليوم

قسد

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0b/1059783520_0:61:1185:728_1920x0_80_0_0_cf6f97be55b61db3c5232594c9bb95d8.jpg

وكشفت صحيفة "المونيتور" الأمريكية، أن "إدارة بايدن ستعلن قريبًا عن إعفاء المناطق التي يسيطر عليها الأكراد والمعارضة في سوريا من العقوبات المفروضة على النظام السوري".وأوضحت أن "هذه الإعفاءات من قانون قيصر تهدف لحماية المدنيين السوريين، وأن تنازل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عن كل العقوبات للمناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري لن يشمل النفط والغاز".وأضاف المصدر الأمريكي: "عند التواصل مع الإدارة الذاتية (شرق سوريا) مرة أخرى، تم إبلاغهم بقرار تخفيف العقوبات والاستثناءات على المناطق الخاضعة لسيطرتهم، وكذلك تم إبلاغ المناطق الواقعة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية المعروفة بقسد في الشمال الشرقي من سوريا، أي أن الإعفاءات ستصل إلى المناطق التي لا تخضع تحت سيطرة النظام السوري باستثناء عفرين".واقع اقتصادي مختلفاعتبر الدكتور أسامة دنورة، المحلل السياسي والاستراتيجي السوري، أن إيجاد تباينات اقتصادية فيما يتعلق بالتعامل التجاري لبعض الجغرافيا السورية مع الخارج دون بعضها الآخر يصب بكل تأكيد باتجاه تعزيز النزوع الانفصالي أو الانعزالي في تلك المناطق، وذلك عبر خلق واقع اقتصادي مختلف يمكن له أن يُترجم مجتمعياً وسياسياً، وصولًا إلى إيجاد بيئتين ومجتمعين متباينين على أرض سوريا الواحدة.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، فإن صدور مثل هذا القرار ينم عن مسعى أمريكي لمنح الزمرة الانفصالية اللاشرعية المتمثلة في "قسد" و"مسد" أسباب الاستمرار ماليًا واقتصاديًا، ومنحها إمكانية العمل إداريًا واقتصاديًا من خارج سلطة الحكومة السورية ودون التنسيق معها، وهو ما يدخل في إطار العدوان على السيادة السورية وانتهاك معايير ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.وتابع: "وهذا تمهيد لوضع يُضطر فيه الاحتلال للانسحاب، وهو الاتجاه الذي قد يكون في طور التبلور على المدى القصير أو المتوسط في ظل سعي الولايات المتحدة لإغلاق ساحات الحروب المزمنة المحدودة إقليمًا بهدف التركير على المسرح الأوروبي والأسيوي الشرقي".تكريس الانفصالوبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، فبشكل فعلي هذه المنطقة مستثناة بشكل طبيعي من العقوبات الأمريكية ومن قانون قيصر، وأغلب تعاملها مع تركيا والعراق وهذا يؤسس لانفصال الإقليم عن الدولة السورية ويؤسس لإقليم منفصل يشبه القائم في شمال العراق.وأكد يوسف أن التصريحات الأمريكية ليست جديدة، سبق وأن صرحت واشنطن بذلك منذ أن أقروا قانون قيصر، وأعلنوا أن المناطق التي تسيطر عليها مليشيات قسد مستثناة من قانون قيصر، وكذلك المناطق التي تسيطر عليها تركيا.ويرى يوسف أن ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية ليس مستغربًا أو جديدًا، ويهدف إلى تقسيم سوريا وتفتيت شعبها، وجعل الشعب الذي يعيش في المنطقة التي تسيطر عليها الدولة يعاني، بينما المناطق الأخرى تقوم بالتهريب والسرقة، وتحصل على كل المساعدات الدولية والتسهيلات من الولايات المتحدة الأمريكية ومن الدول التي تدور في فلكها.وبدأت الولايات المتحدة في 17 يونيو/حزيران 2020 بتطبيق "قانون قيصر" الذي تم بموجبه فرض عقوبات على 39 شخصية وكيانا على صلة بالسلطات السورية، بينهم رئيس البلاد، بشار الأسد، وعقيلته، أسماء الأسد.وتستهدف هذه العقوبات القطاعات الأساسية للاقتصاد السوري وسلطات البلاد والجهات الداخلية والخارجية التي تدعم العمليات العسكرية للحكومة، وذلك في الوقت الذي تستولي فيه الولايات المتحدة على مجموعة من أكبر الحقول النفطية السورية وتسعى إلى منع استعادة دمشق السيطرة عليها.

https://arabic.sputniknews.com/20201002/عقوبات-أمريكية-متكررة-على-سوريا-ما-البدائل-أمام-دمشق-للالتفاف-على-قانون-قيصر؟-1046718405.html

https://arabic.sputniknews.com/20201001/أطفال-ونساء-السرطان-شرقي-سوريا-ضحايا-مكررون-لقانون-قيصر-1046701132.html

https://arabic.sputniknews.com/20210729/عقوبات-أمريكا-الجديدة-ما-دلالات-التوقيت-وما-تأثيرها-على-سوريا؟-1049701099.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار سوريا اليوم, قسد