https://arabic.sputniknews.com/20220314/سامسونغ-تزيح-الستار-عن-هواتف-جديدة-لها--1059880436.html
"سامسونغ" تزيح الستار عن هواتف جديدة لها
"سامسونغ" تزيح الستار عن هواتف جديدة لها
تستعد شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية للإعلان عن أحدث هواتفها الذكية يوم الخميس الموافق 17 مارس/ آذار المقبل. 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T11:11+0000
2022-03-14T11:11+0000
2022-03-14T11:11+0000
شركة سامسونج
مجتمع
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ومن المقرر أن تزيح "سامسونغ" الستار عن هاتفيها غلاكسي "إيه 73" و"إيه 53"، وذلك في حدث سيتم عرضه على شبكة الإنترنت، ويحمل اسم "Awesome Galaxy A"، نسبة إلى أن الهاتفين الجديدة ينتميان إلى فئة "إيه".وعن أبرز مواصفات الهواتف الجديدة، تشير التسريبات إلى أن كلا من "غلاكسي إيه 73" قد يأتي مع تكنولوجيا "الجيل الخامس"، كما أنه من المتوقع أن يأتي بشاشة مقاس 6.7 بوصة، إلى جانب شريحة "سناب دراغون 750 جي".بينما قد يحتوي هاتف "غلاكسي إيه 53" على شاشة مقاس 6.5 بوصة مقترنة بنظام "إكسينوس 1200" الداخلي من "سامسونغ" على شريحة (SoC).يشار إلى أن شركة "سامسونغ" أعلنت، في العام الماضي، وفي نفس توقيت الإعلان عن هواتفها المقبلة عن هاتفيها غلاكسي "إيه 72" و"إيه 52".وستعلن "سامسونغ" عن هواتفها الذكية الجديدة يوم الخميس 17 مارس الجاري، عبر قناتها على "يوتيوب" أو من خلال موقعها الرسمي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
شركة سامسونج, مجتمع
"سامسونغ" تزيح الستار عن هواتف جديدة لها
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تستعد شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية للإعلان عن أحدث هواتفها الذكية يوم الخميس الموافق 17 مارس/ آذار المقبل.
ومن المقرر أن تزيح "سامسونغ" الستار عن هاتفيها غلاكسي "إيه 73" و"إيه 53"، وذلك في حدث سيتم عرضه على شبكة الإنترنت، ويحمل اسم "Awesome Galaxy A"، نسبة إلى أن الهاتفين الجديدة ينتميان إلى فئة "إيه".
وعن أبرز مواصفات الهواتف الجديدة، تشير التسريبات إلى أن كلا من "غلاكسي إيه 73" قد يأتي مع تكنولوجيا "الجيل الخامس"، كما أنه من المتوقع أن يأتي بشاشة مقاس 6.7 بوصة، إلى جانب شريحة "سناب دراغون 750 جي".
بينما قد يحتوي هاتف "غلاكسي إيه 53" على شاشة مقاس 6.5 بوصة مقترنة بنظام "إكسينوس 1200" الداخلي من "سامسونغ" على شريحة (SoC).
يشار إلى أن شركة "سامسونغ" أعلنت، في العام الماضي، وفي نفس توقيت الإعلان عن هواتفها المقبلة عن هاتفيها غلاكسي "إيه 72" و"إيه 52".
وستعلن "سامسونغ" عن هواتفها الذكية الجديدة يوم الخميس 17 مارس الجاري، عبر قناتها على "يوتيوب" أو من خلال موقعها الرسمي.