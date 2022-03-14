https://arabic.sputniknews.com/20220314/فنزويلا-تدين-العقوبات-الغربية-ضد-روسيا-1059885883.html
فنزويلا تدين العقوبات الغربية ضد روسيا
فنزويلا تدين العقوبات الغربية ضد روسيا
قال وزير الخارجية الفنزويلي فيليكس بلاسينثيا لوكالة "سبوتنيك"، إن فنزويلا تدين العقوبات الغربية ضد روسيا باعتبارها غير قانونية وتنتهك ميثاق الأمم المتحدة. 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T12:36+0000
2022-03-14T12:36+0000
2022-03-14T12:36+0000
روسيا
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/16/1054449245_0:126:3197:1924_1920x0_80_0_0_511964dbccf611fe38939e3e2c93a356.jpg
وأضاف بلاسينثيا: "لقد تعرضنا لإجراءات أحادية الجانب ضد شعبنا وندينها في كل مكان. لقد دعمتنا روسيا والحكومة الروسية ضد هذا العام الماضي. نشكر الشعب الروسي والحكومة الروسية على ذلك. واليوم نحن هنا لرفع صوتنا. ضد فرض عقوبات على الشعب الروسي والحكومة الروسية".ووصف بلاسنيثيا الإجراءات ضد الثقافة واللغة الروسية في الدول الغربية بالمثيرة للاشمئزاز وتحرض على كراهية الأجانب.وعارض الوزير اقتراب الكتلة العسكرية لحلف الناتو من حدود روسيا وتعتقد أن هذا بحد ذاته يعد عدوانا، بقوله : "الناتو نفسه مفارقة تاريخية. لا ينبغي أن يكون موجودا على الإطلاق. الناتو موجود وقد تم إنشاؤه لمهاجمة الشرق، واليوم ليست هناك حاجة لذلك. لا يمكن لأحد أن يوافق على توسيع الناتو إلى حدود الاتحاد الروسي في حد ذاته عدوان لقد أدانناه من قبل وندينه اليوم".وفرضت الدول الغربية عقوبات جديدة ضد روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا. وعلى وجه الخصوص على البنوك في روسيا، بما في ذلك Sberbank وVTB. أغلق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا وعدد من الدول الأخرى الأجواء أمام الطائرات الروسية. وجدد عدد من الشركات المملوكة للدولة صعوبة في جذب رأس المال الأجنبي. وتم فرض عقوبات على توريد منتجات عالية التقنية إلى روسيا. كما أعلنت العديد من العلامات التجارية الكبرى تعليق أنشطتها أو مغادرة روسيا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/16/1054449245_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_0c5443ef7afc75bc44155e49d08ad48a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, اقتصاد
فنزويلا تدين العقوبات الغربية ضد روسيا
تابعنا عبر
قال وزير الخارجية الفنزويلي فيليكس بلاسينثيا لوكالة "سبوتنيك"، إن فنزويلا تدين العقوبات الغربية ضد روسيا باعتبارها غير قانونية وتنتهك ميثاق الأمم المتحدة.
وأضاف بلاسينثيا: "لقد تعرضنا لإجراءات أحادية الجانب ضد شعبنا وندينها في كل مكان. لقد دعمتنا روسيا والحكومة الروسية ضد هذا العام الماضي. نشكر الشعب الروسي والحكومة الروسية على ذلك. واليوم نحن هنا لرفع صوتنا. ضد فرض عقوبات على الشعب الروسي والحكومة الروسية".
ووصف بلاسنيثيا الإجراءات ضد الثقافة واللغة الروسية في الدول الغربية بالمثيرة للاشمئزاز وتحرض على كراهية الأجانب.
وتابع قائلا: "إنه لئيم ورهيب. هذا ضد الإنسانية والإنسانية. قيم الثقافة الروسية هي جزء من التراث العالمي. إنه حقير ورهيب وكراهية الأجانب. وندين ذلك بطريقة قاسية وبشدة".
وعارض الوزير اقتراب الكتلة العسكرية لحلف الناتو من حدود روسيا وتعتقد أن هذا بحد ذاته يعد عدوانا، بقوله : "الناتو نفسه مفارقة تاريخية. لا ينبغي أن يكون موجودا على الإطلاق. الناتو موجود وقد تم إنشاؤه لمهاجمة الشرق، واليوم ليست هناك حاجة لذلك. لا يمكن لأحد أن يوافق على توسيع الناتو إلى حدود الاتحاد الروسي في حد ذاته عدوان لقد أدانناه من قبل وندينه اليوم".
وفرضت الدول الغربية عقوبات جديدة ضد روسيا
بسبب الوضع في أوكرانيا. وعلى وجه الخصوص على البنوك في روسيا، بما في ذلك Sberbank وVTB. أغلق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا وعدد من الدول الأخرى الأجواء أمام الطائرات الروسية. وجدد عدد من الشركات المملوكة للدولة صعوبة في جذب رأس المال الأجنبي. وتم فرض عقوبات على توريد منتجات عالية التقنية إلى روسيا. كما أعلنت العديد من العلامات التجارية الكبرى تعليق أنشطتها أو مغادرة روسيا.