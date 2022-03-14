https://arabic.sputniknews.com/20220314/موجة-ثلوج-ربيعية-تفاجئ-سكان-وسط-سوريا-فيديو-1059903131.html
موجة ثلوج ربيعية تفاجئ سكان وسط سوريا... فيديو
موجة ثلوج ربيعية تفاجئ سكان وسط سوريا... فيديو
شهد ريف محافظة حمص، وسط سوريا، هطولا كثيفا للثلوج غير معهود مع اقتراب دخول فصل الربيع. 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T17:49+0000
2022-03-14T17:49+0000
2022-03-14T17:52+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
ثلوج
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واستمر هطول الثلوج لأيام في محافظة حمص وأجزاء أخرى واسعة من سوريا، نتيجة المنخفض الجوي الذي ضرب البلاد، ما أدى إلى إغلاق طرقات البلدات والقرى الجبلية في تلك المناطق.وواكبت "سبوتنيك" جهود الجهات الخدمية المختصة في حمص، أثناء عملها على فتح الطرقات المؤدية إلى المناطق الريفية غربي المحافظة.وقال مدير الخدمات الفنية بحمص المهندس أمين عيسى لـ "سبوتنيك": "تعمل الورشات التابعة لمديرية الخدمات الفنية بالتعاون مع الوحدات الشرطية على إزالة الثلوج المتراكمة على طريق عام ضهر القصير الرادار وتفرعاته وصولاً إلى الحدود الإدارية لمحافظة طرطوس".وبين مدير الخدمات الفنية أن هطول الثلوج تركز في منطقة ضهر القصير بريف حمص الغربي على ارتفاع 1100 متر عن سطح البحر، مشيراً إلى أنه خلال اليومين الماضيين تم العمل على إزالة الثلوج، التي تراكمت بكثافة غير معتادة في مثل هذه الفترة من فصل الربيع، والتي أدت إلى انقطاع الطريق الرئيسي والذي يعد شريانا حيويا تتبع له أكثر من 20 قرية و بلدة في المنطقة.وأوضح عيسى أن البلدات والقرى المذكورة ترتبط بطرق فرعية ثانية تعمل كبديل في حال انقطاع الطريق المؤدي إليها، الأمر يتيح إيصال السلع والمواد الضرورية اللازمة للسكان من خبز ومحروقات.وأشار مدير الخدمات الفنية في حمص إلى أن الورشات مستمرة بالعمل حتى فتح الطريق بشكل كامل لعبور السيارات وثم الانتقال إلى الطرق الفرعية، منوهاً إلى أنه في حال اشتداد المنخفض وهطول الثلوج من جديد سيتم معالجتها من قبل الورشات المناوبة على مدار الساعة.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, ثلوج
موجة ثلوج ربيعية تفاجئ سكان وسط سوريا... فيديو
17:49 GMT 14.03.2022 (تم التحديث: 17:52 GMT 14.03.2022) تابعنا عبر
شهد ريف محافظة حمص، وسط سوريا، هطولا كثيفا للثلوج غير معهود مع اقتراب دخول فصل الربيع.
واستمر هطول الثلوج لأيام في محافظة حمص وأجزاء أخرى واسعة من سوريا، نتيجة المنخفض الجوي الذي ضرب البلاد، ما أدى إلى إغلاق طرقات البلدات والقرى الجبلية في تلك المناطق.
وواكبت "سبوتنيك" جهود الجهات الخدمية المختصة في حمص، أثناء عملها على فتح الطرقات المؤدية إلى المناطق الريفية غربي المحافظة.
وقال مدير الخدمات الفنية بحمص المهندس أمين عيسى لـ "سبوتنيك": "تعمل الورشات التابعة لمديرية الخدمات الفنية بالتعاون مع الوحدات الشرطية على إزالة الثلوج المتراكمة على طريق عام ضهر القصير الرادار وتفرعاته وصولاً إلى الحدود الإدارية لمحافظة طرطوس".
وبين مدير الخدمات الفنية أن هطول الثلوج تركز في منطقة ضهر القصير بريف حمص الغربي على ارتفاع 1100 متر عن سطح البحر، مشيراً إلى أنه خلال اليومين الماضيين تم العمل على إزالة الثلوج، التي تراكمت بكثافة غير معتادة في مثل هذه الفترة من فصل الربيع، والتي أدت إلى انقطاع الطريق الرئيسي والذي يعد شريانا حيويا تتبع له أكثر من 20 قرية و بلدة في المنطقة.
وأوضح عيسى أن البلدات والقرى المذكورة ترتبط بطرق فرعية ثانية تعمل كبديل في حال انقطاع الطريق المؤدي إليها، الأمر يتيح إيصال السلع والمواد الضرورية اللازمة للسكان من خبز ومحروقات.
وأشار مدير الخدمات الفنية في حمص إلى أن الورشات مستمرة بالعمل حتى فتح الطريق بشكل كامل لعبور السيارات وثم الانتقال إلى الطرق الفرعية، منوهاً إلى أنه في حال اشتداد المنخفض وهطول الثلوج من جديد سيتم معالجتها من قبل الورشات المناوبة على مدار الساعة.