وزير الخارجية الإيراني يجري محادثات بشأن الاتفاق النووي في موسكو
08:08 GMT 14.03.2022 (تم التحديث: 08:12 GMT 14.03.2022)
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورمؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو، روسيا 6 أكتوبر 2021
© Sputnik . POOL/
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، اليوم الاثنين، إن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان سيناقش التعاون الثنائي في موسكو يوم الثلاثاء، فضلا عن وضع المفاوضات في فيينا بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة.
وقال خطيب زاده خلال مؤتمر صحفي أسبوعي: "يوم الثلاثاء، سيكون السيد عبد اللهيان في موسكو، حيث سيجري محادثات مع المسؤولين الروس حول القضايا الثنائية، وكذلك بشأن مسار المفاوضات بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة".
وكانت أكدت وزارة الخارجية الروسية في بيان أن المفاوضات بشأن استئناف الاتفاق النووي مع إيران تسير كالمعتاد، ولا توجد تأخيرات في هذه العملية.
وقال البيان: "العمل مستمر على بعض جوانب الاتفاقية المستقبلية لاستعادة "الاتفاق النووي". لا يزال النص قيد التصحيح بشأن القضايا المتبقية بين الولايات المتحدة وإيران. سيتعين على عدد من المفاوضين اتخاذ قرارات سياسية بشأن الموافقة على النص النهائي للاتفاقية. المفاوضات تمضي قدما كالمعتاد، ولا يؤجد أي تأخير مصطنع في العملية".
وقال البيان: "العمل مستمر على بعض جوانب الاتفاقية المستقبلية لاستعادة "الاتفاق النووي". لا يزال النص قيد التصحيح بشأن القضايا المتبقية بين الولايات المتحدة وإيران. سيتعين على عدد من المفاوضين اتخاذ قرارات سياسية بشأن الموافقة على النص النهائي للاتفاقية. المفاوضات تمضي قدما كالمعتاد، ولا يؤجد أي تأخير مصطنع في العملية".