https://arabic.sputniknews.com/20220314/وزير-بريطاني-نسعى-لإشراك-السعودية-في-أزمة-الطاقة-1059872666.html
وزير بريطاني: نسعى لإشراك السعودية في أزمة الطاقة
وزير بريطاني: نسعى لإشراك السعودية في أزمة الطاقة
كشف وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد، اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء بوريس جونسون يسعى لإشراك المملكة العربية السعودية في أزمة الطاقة الحالية. 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T08:11+0000
2022-03-14T08:11+0000
2022-03-14T08:12+0000
أسعار النفط اليوم
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وقال جاويد في تصريحات تلفزيونية: "نحن لا نعتمد بشكل مباشر كدولة على نفطها لكن أسعار الطاقة والحصول على الطاقة مسألة مهمة للغاية"، بحسب "رويترز".وردا على سؤال بشأن السجل الحقوقي للسعودية، قال الوزير: "يسعدني أن تكون لدينا هذه العلاقة مع السعودية حيث يمكننا التحدث عن قضايا حقوق الإنسان وكذلك علاقتنا على المدى الأطول".وأوضح أن بلاده لديها علاقة صريحة مع الرياض "فهي دولة مهمة جدا بالنسبة لنا وأعتقد أنه من الصواب أن يقود رئيس الوزراء هذا الجهد لإشراك السعودية بشكل أكبر في الأحداث التي نراها تحدث الآن".تأتي تصريحات جاويد في أعقاب تقارير ذكرت أن رئيس الوزراء البريطاني سيسعى لإقناع الرياض بزيادة الإنتاج. وذكرت صحيفة "تايمز" أن جونسون سيتوجه إلى السعودية هذا الأسبوع.وشهدت أسعار النفط والغاز الطبيعي ارتفاعا حادا بعد العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي أعلنها الرئيس فلاديمير بوتين في دونباس؛ وما تبعها من محاولات الغرب فرض عقوبات أحادية ضد روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220314/تراجع-معظم-الأسواق-الآسيوية-نتيجة-آخر-التطورات-في-أوكرانيا-1059872037.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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أسعار النفط اليوم
وزير بريطاني: نسعى لإشراك السعودية في أزمة الطاقة
08:11 GMT 14.03.2022 (تم التحديث: 08:12 GMT 14.03.2022) تابعنا عبر
كشف وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد، اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء بوريس جونسون يسعى لإشراك المملكة العربية السعودية في أزمة الطاقة الحالية.
وقال جاويد في تصريحات تلفزيونية: "نحن لا نعتمد بشكل مباشر كدولة على نفطها لكن أسعار الطاقة
والحصول على الطاقة مسألة مهمة للغاية"، بحسب "رويترز".
وردا على سؤال بشأن السجل الحقوقي للسعودية، قال الوزير: "يسعدني أن تكون لدينا هذه العلاقة مع السعودية حيث يمكننا التحدث عن قضايا حقوق الإنسان وكذلك علاقتنا على المدى الأطول".
وأوضح أن بلاده لديها علاقة صريحة مع الرياض "فهي دولة مهمة جدا بالنسبة لنا وأعتقد أنه من الصواب أن يقود رئيس الوزراء هذا الجهد لإشراك السعودية بشكل أكبر في الأحداث التي نراها تحدث الآن".
تأتي تصريحات جاويد في أعقاب تقارير ذكرت أن رئيس الوزراء البريطاني سيسعى لإقناع الرياض بزيادة الإنتاج. وذكرت صحيفة "تايمز" أن جونسون سيتوجه إلى السعودية هذا الأسبوع.
وشهدت أسعار النفط والغاز الطبيعي ارتفاعا حادا بعد العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي أعلنها الرئيس فلاديمير بوتين في دونباس؛ وما تبعها من محاولات الغرب فرض عقوبات أحادية ضد روسيا.