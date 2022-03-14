عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220314/وزير-بريطاني-نسعى-لإشراك-السعودية-في-أزمة-الطاقة-1059872666.html
وزير بريطاني: نسعى لإشراك السعودية في أزمة الطاقة
وزير بريطاني: نسعى لإشراك السعودية في أزمة الطاقة
كشف وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد، اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء بوريس جونسون يسعى لإشراك المملكة العربية السعودية في أزمة الطاقة الحالية. 14.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-14T08:11+0000
2022-03-14T08:12+0000
أسعار النفط اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0c/1053836760_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_7c8d1f1d491133c876444e2d0f3c6c49.jpg
وقال جاويد في تصريحات تلفزيونية: "نحن لا نعتمد بشكل مباشر كدولة على نفطها لكن أسعار الطاقة والحصول على الطاقة مسألة مهمة للغاية"، بحسب "رويترز".وردا على سؤال بشأن السجل الحقوقي للسعودية، قال الوزير: "يسعدني أن تكون لدينا هذه العلاقة مع السعودية حيث يمكننا التحدث عن قضايا حقوق الإنسان وكذلك علاقتنا على المدى الأطول".وأوضح أن بلاده لديها علاقة صريحة مع الرياض "فهي دولة مهمة جدا بالنسبة لنا وأعتقد أنه من الصواب أن يقود رئيس الوزراء هذا الجهد لإشراك السعودية بشكل أكبر في الأحداث التي نراها تحدث الآن".تأتي تصريحات جاويد في أعقاب تقارير ذكرت أن رئيس الوزراء البريطاني سيسعى لإقناع الرياض بزيادة الإنتاج. وذكرت صحيفة "تايمز" أن جونسون سيتوجه إلى السعودية هذا الأسبوع.وشهدت أسعار النفط والغاز الطبيعي ارتفاعا حادا بعد العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي أعلنها الرئيس فلاديمير بوتين في دونباس؛ وما تبعها من محاولات الغرب فرض عقوبات أحادية ضد روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220314/تراجع-معظم-الأسواق-الآسيوية-نتيجة-آخر-التطورات-في-أوكرانيا-1059872037.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0c/1053836760_301:0:3032:2048_1920x0_80_0_0_815c991da29f0fad1ea2f5f36589bfc0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أسعار النفط اليوم

وزير بريطاني: نسعى لإشراك السعودية في أزمة الطاقة

08:11 GMT 14.03.2022 (تم التحديث: 08:12 GMT 14.03.2022)
© REUTERS / POOLرئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون
رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2022
© REUTERS / POOL
تابعنا عبرGoogle news
كشف وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد، اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء بوريس جونسون يسعى لإشراك المملكة العربية السعودية في أزمة الطاقة الحالية.
وقال جاويد في تصريحات تلفزيونية: "نحن لا نعتمد بشكل مباشر كدولة على نفطها لكن أسعار الطاقة والحصول على الطاقة مسألة مهمة للغاية"، بحسب "رويترز".
مؤشرات اقتصادية - النفط، اقتصاد آسيا، كوريا الجنوبية 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
تراجع معظم الأسواق الآسيوية نتيجة آخر التطورات في أوكرانيا
08:00 GMT
وردا على سؤال بشأن السجل الحقوقي للسعودية، قال الوزير: "يسعدني أن تكون لدينا هذه العلاقة مع السعودية حيث يمكننا التحدث عن قضايا حقوق الإنسان وكذلك علاقتنا على المدى الأطول".
وأوضح أن بلاده لديها علاقة صريحة مع الرياض "فهي دولة مهمة جدا بالنسبة لنا وأعتقد أنه من الصواب أن يقود رئيس الوزراء هذا الجهد لإشراك السعودية بشكل أكبر في الأحداث التي نراها تحدث الآن".
تأتي تصريحات جاويد في أعقاب تقارير ذكرت أن رئيس الوزراء البريطاني سيسعى لإقناع الرياض بزيادة الإنتاج. وذكرت صحيفة "تايمز" أن جونسون سيتوجه إلى السعودية هذا الأسبوع.
وشهدت أسعار النفط والغاز الطبيعي ارتفاعا حادا بعد العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي أعلنها الرئيس فلاديمير بوتين في دونباس؛ وما تبعها من محاولات الغرب فرض عقوبات أحادية ضد روسيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Российская военная техника движется по дороге у границы с Украиной в Белгородской области, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السادس عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11 مارس, 21:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала