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أمير قطر يفتتح مشروعا ضخما يلبي احتياجات بلاده من إمدادات الغاز
أمير قطر يفتتح مشروعا ضخما يلبي احتياجات بلاده من إمدادات الغاز
افتتح أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، مشروع غاز برزان في مدينة راس ‏لفان الصناعية‎.‎ 15.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-15T10:54+0000
2022-03-15T10:54+0000
قطر
أخبار قطر اليوم
أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
العالم العربي
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وقام أمير قطر بجولة ميدانية في مرافق المشروع، واستمع خلالها إلى شرح حول دور المشروع في تحقيق النمو المستدام وتلبية الاحتياجات المحلية من إمدادات الغاز، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).وبهذه المناسبة، أكد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عبر "تويتر" أنه "بافتتاحه اليوم مشروع غاز برزان، تكون دولة قطر قد قطعت خطوات مهمة نحو الاستغلال الأمثل لمواردها الحيوية في توفير الطاقة النظيفة وتلبية الاحتياجات المحلية ودعم مشاريع الدولة الاستراتيجية الكبرى، وخططها التنموية القائمة على المواءمة بين استغلال الطاقة والمحافظة على البيئة".وتبلغ تكلفة مشروع غاز برزان 10.3 مليار دولار أمريكي، وينتج 1.4 مليار قدم مكعبة من الغاز يوميا من حقل الشمال القطري، لتلبية الطلب المتنامي في السوق القطرية 8.6 مليار دولار، وفقا لمجلة "أرابيان بيزنس".ومشروع غاز برزان هو الأعلى تكلفة لقطر، منذ أطلقت "رويال داتش شل" مصنع "بيرل" لتحويل الغاز إلى وقود سائل في 2006 بتكلفة بلغت 19 مليار دولار.
قطر
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قطر, أخبار قطر اليوم, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , العالم العربي

أمير قطر يفتتح مشروعا ضخما يلبي احتياجات بلاده من إمدادات الغاز

10:54 GMT 15.03.2022
© REUTERS / THAIER AL-SUDANIأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال مشاركته في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، 28 أغسطس/ آب 2021
أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال مشاركته في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، 28 أغسطس/ آب 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2022
أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال مشاركته في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، 28 أغسطس/ آب 2021
© REUTERS / THAIER AL-SUDANI
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افتتح أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، مشروع غاز برزان في مدينة راس ‏لفان الصناعية‎.‎
وقام أمير قطر بجولة ميدانية في مرافق المشروع، واستمع خلالها إلى شرح حول دور المشروع في تحقيق النمو المستدام وتلبية الاحتياجات المحلية من إمدادات الغاز، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).
وبهذه المناسبة، أكد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عبر "تويتر" أنه "بافتتاحه اليوم مشروع غاز برزان، تكون دولة قطر قد قطعت خطوات مهمة نحو الاستغلال الأمثل لمواردها الحيوية في توفير الطاقة النظيفة وتلبية الاحتياجات المحلية ودعم مشاريع الدولة الاستراتيجية الكبرى، وخططها التنموية القائمة على المواءمة بين استغلال الطاقة والمحافظة على البيئة".
وتبلغ تكلفة مشروع غاز برزان 10.3 مليار دولار أمريكي، وينتج 1.4 مليار قدم مكعبة من الغاز يوميا من حقل الشمال القطري، لتلبية الطلب المتنامي في السوق القطرية 8.6 مليار دولار، وفقا لمجلة "أرابيان بيزنس".
ومشروع غاز برزان هو الأعلى تكلفة لقطر، منذ أطلقت "رويال داتش شل" مصنع "بيرل" لتحويل الغاز إلى وقود سائل في 2006 بتكلفة بلغت 19 مليار دولار.
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