أمير قطر يفتتح مشروعا ضخما يلبي احتياجات بلاده من إمدادات الغاز
© REUTERS / THAIER AL-SUDANIأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال مشاركته في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، 28 أغسطس/ آب 2021
أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال مشاركته في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، 28 أغسطس/ آب 2021
افتتح أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، مشروع غاز برزان في مدينة راس لفان الصناعية.
وقام أمير قطر بجولة ميدانية في مرافق المشروع، واستمع خلالها إلى شرح حول دور المشروع في تحقيق النمو المستدام وتلبية الاحتياجات المحلية من إمدادات الغاز، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).
صور.. حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى يشمل برعايته الكريمة حفل افتتاح مشروع غاز برزان في مدينة راس لفان الصناعية صباح اليوم. pic.twitter.com/arIUyG2Ppq— صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) March 15, 2022
وبهذه المناسبة، أكد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عبر "تويتر" أنه "بافتتاحه اليوم مشروع غاز برزان، تكون دولة قطر قد قطعت خطوات مهمة نحو الاستغلال الأمثل لمواردها الحيوية في توفير الطاقة النظيفة وتلبية الاحتياجات المحلية ودعم مشاريع الدولة الاستراتيجية الكبرى، وخططها التنموية القائمة على المواءمة بين استغلال الطاقة والمحافظة على البيئة".
بافتتاحنا اليوم لمشروع غاز برزان، تكون دولة قطر قد قطعت خطوات مهمة نحو الاستغلال الأمثل لمواردها الحيوية في توفير الطاقة النظيفة وتلبية الاحتياجات المحلية ودعم مشاريع الدولة الاستراتيجية الكبرى، وخططنا التنموية القائمة على المواءمة بين استغلال الطاقة والمحافظة على البيئة.— تميم بن حمد (@TamimBinHamad) March 15, 2022
وتبلغ تكلفة مشروع غاز برزان 10.3 مليار دولار أمريكي، وينتج 1.4 مليار قدم مكعبة من الغاز يوميا من حقل الشمال القطري، لتلبية الطلب المتنامي في السوق القطرية 8.6 مليار دولار، وفقا لمجلة "أرابيان بيزنس".
ومشروع غاز برزان هو الأعلى تكلفة لقطر، منذ أطلقت "رويال داتش شل" مصنع "بيرل" لتحويل الغاز إلى وقود سائل في 2006 بتكلفة بلغت 19 مليار دولار.