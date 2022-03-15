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الإمارات تحرز تقدما في مؤشر القوة الناعمة العالمي لسنة 2022
الإمارات تحرز تقدما في مؤشر القوة الناعمة العالمي لسنة 2022
أعلن حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الثلاثاء، عن إحراز دولة الإمارات العربية المتحدة مراكز متقدمة ‏في مؤشر القوى الناعمة العالمي لسنة 2022.‏ 15.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-15T13:49+0000
2022-03-15T13:49+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
العالم العربي
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
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وجاءت الإمارات في المرتبة العاشرة عالميا، والأولى إقليميا في قوة التأثير، وفق مؤشر القوة الناعمة العالمي لعام 2022.كما تقدمت الدولة الخليجية إلى المرتبة 15 عالميا في الترتيب العام للمؤشر، بعد أن كانت في المركز 17 في العام الماضي 2021.وبهذه المناسبة، أكد الشيخ محمد بن راشد أن "حصول دولة الإمارات على المرتبة 10 عالميا والأولى إقليميا في قوة التأثير في مؤشر القوة الناعمة يعكس المكانة الكبيرة التي وصلت إليها والسمعة الطيبة التي تحظى بها الإمارات في المحافل الدولية".وتابع أن "أكثر من 100 ألف شخص من كافة أنحاء العالم اختاروا الإمارات في المرتبة الأولى إقليميا والـ15 عالميا في مؤشر القوة الناعمة العالمي للعام 2022 .. كما جاءت دولتنا الحبيبة في المرتبة العاشرة عالميا في قوة التأثير... حضورنا العالمي متزايد وأثرنا الإيجابي واضح"، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).وأكد حاكم دبي أن تقدم الدولة في جميع المؤشرات الرئيسية والفرعية نتيجة تفرد نموذجها.. موضحا: "القوة الناعمة الحقيقية لدولة الإمارات هي في نموذجها التنموي الذي يجمع الشرق والغرب ويجمع أفضل الأفكار والعقول ويجمع البشر من كافة الأعراق لبناء أفضل تجربة تنموية في العالم".
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي, الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

الإمارات تحرز تقدما في مؤشر القوة الناعمة العالمي لسنة 2022

13:49 GMT 15.03.2022
© AFP 2022 / BANDAR AL-JALOUDحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2022
حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
© AFP 2022 / BANDAR AL-JALOUD
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أعلن حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الثلاثاء، عن إحراز دولة الإمارات العربية المتحدة مراكز متقدمة ‏في مؤشر القوى الناعمة العالمي لسنة 2022.‏
وجاءت الإمارات في المرتبة العاشرة عالميا، والأولى إقليميا في قوة التأثير، وفق مؤشر القوة الناعمة العالمي لعام 2022.
كما تقدمت الدولة الخليجية إلى المرتبة 15 عالميا في الترتيب العام للمؤشر، بعد أن كانت في المركز 17 في العام الماضي 2021.
وبهذه المناسبة، أكد الشيخ محمد بن راشد أن "حصول دولة الإمارات على المرتبة 10 عالميا والأولى إقليميا في قوة التأثير في مؤشر القوة الناعمة يعكس المكانة الكبيرة التي وصلت إليها والسمعة الطيبة التي تحظى بها الإمارات في المحافل الدولية".
وتابع أن "أكثر من 100 ألف شخص من كافة أنحاء العالم اختاروا الإمارات في المرتبة الأولى إقليميا والـ15 عالميا في مؤشر القوة الناعمة العالمي للعام 2022 .. كما جاءت دولتنا الحبيبة في المرتبة العاشرة عالميا في قوة التأثير... حضورنا العالمي متزايد وأثرنا الإيجابي واضح"، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).
وأكد حاكم دبي أن تقدم الدولة في جميع المؤشرات الرئيسية والفرعية نتيجة تفرد نموذجها.. موضحا: "القوة الناعمة الحقيقية لدولة الإمارات هي في نموذجها التنموي الذي يجمع الشرق والغرب ويجمع أفضل الأفكار والعقول ويجمع البشر من كافة الأعراق لبناء أفضل تجربة تنموية في العالم".
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Члены корпуса морской пехоты США на воздушно-десантных учениях совместно с амфибийной бригадой быстрого реагирования Японии в городе Готемба - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم العشرون للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:21 GMT
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