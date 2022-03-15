الإمارات تحرز تقدما في مؤشر القوة الناعمة العالمي لسنة 2022
© AFP 2022 / BANDAR AL-JALOUDحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
© AFP 2022 / BANDAR AL-JALOUD
أعلن حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الثلاثاء، عن إحراز دولة الإمارات العربية المتحدة مراكز متقدمة في مؤشر القوى الناعمة العالمي لسنة 2022.
وجاءت الإمارات في المرتبة العاشرة عالميا، والأولى إقليميا في قوة التأثير، وفق مؤشر القوة الناعمة العالمي لعام 2022.
كما تقدمت الدولة الخليجية إلى المرتبة 15 عالميا في الترتيب العام للمؤشر، بعد أن كانت في المركز 17 في العام الماضي 2021.
وبهذه المناسبة، أكد الشيخ محمد بن راشد أن "حصول دولة الإمارات على المرتبة 10 عالميا والأولى إقليميا في قوة التأثير في مؤشر القوة الناعمة يعكس المكانة الكبيرة التي وصلت إليها والسمعة الطيبة التي تحظى بها الإمارات في المحافل الدولية".
القوة الناعمة الحقيقة لدولة الإمارات هي في نموذجها التنموي الذي يجمع الشرق والغرب .. ويجمع أفضل الأفكار والعقول .. ويجمع البشر من كافة الثقافات بدون تمييز لبناء أفضل تجربة تنموية في العالم … pic.twitter.com/gsQzGdUZq7— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) March 15, 2022
وتابع أن "أكثر من 100 ألف شخص من كافة أنحاء العالم اختاروا الإمارات في المرتبة الأولى إقليميا والـ15 عالميا في مؤشر القوة الناعمة العالمي للعام 2022 .. كما جاءت دولتنا الحبيبة في المرتبة العاشرة عالميا في قوة التأثير... حضورنا العالمي متزايد وأثرنا الإيجابي واضح"، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).
في تقرير عالمي جديد شمل استطلاع آراء ١٠٠ ألف شخص في ١٠١ دولة حول العالم .. الإمارات في المرتبة الأولى إقليميًا والعاشرة عالمياً في قوة التأثير في المؤشر الدولي للقوة الناعمة العالمي ٢٠٢٢ ..كما جاءت في المرتبة ١٠ عالمياً في التأثير الدبلوماسي .. و١١ عالمياً في التأثير الإعلامي.. pic.twitter.com/OPMBGnbXFN— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) March 15, 2022
وأكد حاكم دبي أن تقدم الدولة في جميع المؤشرات الرئيسية والفرعية نتيجة تفرد نموذجها.. موضحا: "القوة الناعمة الحقيقية لدولة الإمارات هي في نموذجها التنموي الذي يجمع الشرق والغرب ويجمع أفضل الأفكار والعقول ويجمع البشر من كافة الأعراق لبناء أفضل تجربة تنموية في العالم".