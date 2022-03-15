https://arabic.sputniknews.com/20220315/الخارجية-الروسية-روسيا-تفرض-عقوبات-شخصية-على-الرئيس-الأميركي-بايدن-1059935312.html
روسيا تفرض عقوبات شخصية على الرئيس الأمريكي بايدن و12 آخرين
روسيا تفرض عقوبات شخصية على الرئيس الأمريكي بايدن و12 آخرين
أعلنت وزارة الخارجية الروسية عن فرض عقوبات شخصية على الرئيس الأمريكي بايدن، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع لويد أوستن، وهيلاري كلينتون، وعدد آخر من... 15.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-15T14:48+0000
2022-03-15T14:48+0000
2022-03-15T15:35+0000
روسيا
العالم
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وجاء في بيان الخارجية في هذا الصدد: "ردا على سلسلة العقوبات غير المسبوقة، والتي تحتوي ضمن أمور أخرى على منع عدد من المسؤولين الروس من السفر إلى الولايات المتحدة بدءًا من 15 آذار/مارس، فإن قائمة "الحظر" الروسية تتضمن، الرئيس الأمريكي جو بايدن، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عملا بمبدأ المعاملة بالمثل".وأضاف البيان: "هذه الخطوة، التي اتخذت كرد فعل مضاد، جاءت نتيجة حتمية لمسار الرهاب الشديد من الروس الذي انتهجته الإدارة الأمريكية الحالية، والتي، في محاولة يائسة للحفاظ على الهيمنة الأمريكية، راهنت على احتواء روسيا عن طريق المواجهة".وضمت القائمة الرئيس الأمريكي جو بايدن، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع لويد أوستن، ورئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي، بالإضافة إلى عدد من رؤساء الإدارات والشخصيات الأمريكية المعروفة.وشملت العقوبات التي فرضتها روسيا على الولايات المتحدة، والتي تتضمن حظرًا على 13 شخصا من دخول روسيا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
روسيا تفرض عقوبات شخصية على الرئيس الأمريكي بايدن و12 آخرين
14:48 GMT 15.03.2022 (تم التحديث: 15:35 GMT 15.03.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية الروسية عن فرض عقوبات شخصية على الرئيس الأمريكي بايدن، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع لويد أوستن، وهيلاري كلينتون، وعدد آخر من كبار المسؤولين.
وجاء في بيان الخارجية في هذا الصدد: "ردا على سلسلة العقوبات غير المسبوقة، والتي تحتوي ضمن أمور أخرى على منع عدد من المسؤولين الروس من السفر إلى الولايات المتحدة بدءًا من 15 آذار/مارس، فإن قائمة "الحظر" الروسية تتضمن، الرئيس الأمريكي جو بايدن، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عملا بمبدأ المعاملة بالمثل".
وأضاف البيان: "هذه الخطوة، التي اتخذت كرد فعل مضاد، جاءت نتيجة حتمية لمسار الرهاب الشديد من الروس الذي انتهجته الإدارة الأمريكية الحالية، والتي، في محاولة يائسة للحفاظ على الهيمنة الأمريكية، راهنت على احتواء روسيا عن طريق المواجهة".
وضمت القائمة الرئيس الأمريكي جو بايدن، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع لويد أوستن، ورئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي، بالإضافة إلى عدد من رؤساء الإدارات والشخصيات الأمريكية المعروفة.
وشملت العقوبات التي فرضتها روسيا على الولايات المتحدة، والتي تتضمن حظرًا على 13 شخصا من دخول روسيا.