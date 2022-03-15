https://arabic.sputniknews.com/20220315/الرئيس-البيلاروسي-مهمتنا-منع-طعن-القوات-الروسية-من-الخلف-1059926749.html

الرئيس البيلاروسي: مهمتنا منع "طعن القوات الروسية من الخلف"

الرئيس البيلاروسي: مهمتنا منع "طعن القوات الروسية من الخلف"

صرح رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، أنه "قبل يومين تم إطلاق صاروخ توتشكا-أو من أوكرانيا باتجاه بيلاروس وتم اعتراضه وتدميره بنجاح". 15.03.2022, سبوتنيك عربي

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واستطرد لوكاشينكو، في اجتماع مع قيادة أجهزة أمن الدولة: "لقد حذرتكم من أنهم سيدفعوننا إلى هذه العملية، في هذه الحرب، قبل يومين، تم إطلاق صاروخ توتشكا-أو، آخر على أراضي بيلاروسيا، ضربة على أراضينا، والتي نجحنا مع الروس باعتراضه وتدميره فوق منطقة بريبيات"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأوكرانية "بيلتا".وأضاف لوكاشينكو أن "الجيش البيلاروسي لا يشارك في العملية في أوكرانيا، موضحًا أنه "ليس لديهم ما يفعلونه هناك"، و"لم يتم استدعاؤهم إلى هناك".وأردف: "أما بالنسبة لأوكرانيا، فأنت تتابع الموقف عن كثب، أريد أن أؤكد مرة أخرى، لن نشارك في هذه العملية التي تجريها روسيا في أوكرانيا".وشرح لوكاشنيكو: "فكر بذلك، ماذا يمكننا إضافته لروسيا هناك؟".وتابع: "بالنسبة للأفراد، هناك الكثير من جنودهم، هل يمكننا إضافة شيء إلى روسيا فيما يتعلق بالأسلحة؟ لا، نشتريها كلها من روسيا، لديهم كل شيء، وحتى أفضل، لذلك، ليس لدينا أي شيء لنقدمه".وأضاف لوكاشينكو: "نحن نقوم بذلك لأننا ما زلنا بحاجة إلى ذلك كدولة لحماية حدودنا في الشمال الغربي والغرب، واليوم في الجنوب".

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أخبار بيلاروسيا اليوم, روسيا, رصد عسكري