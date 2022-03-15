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العملية العسكرية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220315/القوات-الأوكرانية-تخسر-مركبة-قتالية-نادرة-1059912332.html
القوات الأوكرانية تخسر مركبة قتالية نادرة
القوات الأوكرانية تخسر مركبة قتالية نادرة
شملت خسائر قوات نظام الحكم الأوكراني التي طُردت من مدينة فولنوفاخا في منطقة دونباس تدمير آلية عسكرية مدرعة نادرة. 15.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-15T06:20+0000
2022-03-15T06:21+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
رصد عسكري
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وعثر على مركبة المشاة القتالية "بي إم بي-1تي إس" في أحد شوارع المدينة التي حررتها قوات جمهورية دونيتسك الشعبية.وكانت القوات المسلحة الأوكرانية تملك نحو 10 آليات مجنزرة من طراز "بي إم بي-1تي إس" حسب "روسيسكايا غازيتا". وتتميز آلية "بي إم بي-1تي إس" التي ظهرت أمام الجمهور لأول مرة في العام الماضي، عن باقي مركبات المشاة السوفيتية الصنع من الجيل الأول بأنها تحتوي على غرفة قتال تحمل اسم "سبيس" (الرمح). ويعتبر مدفع "3تي إم-1"، وهو نسخة من مدفع "2أ72" الروسي، سلاحها الأساسي. وتوجد أيضا صواريخ موجهة ليزريًا. ولكن استنادا إلى الصور التي نُشرت أخيرا، قاذفها المسمى بـ"باريير" ليس جاهزا تماما، ولذلك لم يُستخدم أثناء القتال.ولا يمكن إصلاح الدمار الذي أصاب المركبة التي تركتها القوات الأوكرانية في أحد شوارع المدينة المحررة.ومدينة فولنوفاخا واحدة من المدن التي حوّلها نظام الحكم الأوكراني إلى نقاط ارتكاز لقواته التي حُددت مهمتها في القضاء على جمهوريتين شعبيتين مناوئتين لنظام الحكم الأوكراني الذي يديره المتطرفون.
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رصد عسكري

القوات الأوكرانية تخسر مركبة قتالية نادرة

06:20 GMT 15.03.2022 (تم التحديث: 06:21 GMT 15.03.2022)
© Sputnik . Ivan Rodionov / الذهاب إلى بنك الصورناقلة جند مدمرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في فولنوفاخا، جمهورية دونيتسك الشعبية 2 مارس 2022
ناقلة جند مدمرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في فولنوفاخا، جمهورية دونيتسك الشعبية 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2022
© Sputnik . Ivan Rodionov
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شملت خسائر قوات نظام الحكم الأوكراني التي طُردت من مدينة فولنوفاخا في منطقة دونباس تدمير آلية عسكرية مدرعة نادرة.
وعثر على مركبة المشاة القتالية "بي إم بي-1تي إس" في أحد شوارع المدينة التي حررتها قوات جمهورية دونيتسك الشعبية.
وكانت القوات المسلحة الأوكرانية تملك نحو 10 آليات مجنزرة من طراز "بي إم بي-1تي إس" حسب "روسيسكايا غازيتا". وتتميز آلية "بي إم بي-1تي إس" التي ظهرت أمام الجمهور لأول مرة في العام الماضي، عن باقي مركبات المشاة السوفيتية الصنع من الجيل الأول بأنها تحتوي على غرفة قتال تحمل اسم "سبيس" (الرمح). ويعتبر مدفع "3تي إم-1"، وهو نسخة من مدفع "2أ72" الروسي، سلاحها الأساسي. وتوجد أيضا صواريخ موجهة ليزريًا. ولكن استنادا إلى الصور التي نُشرت أخيرا، قاذفها المسمى بـ"باريير" ليس جاهزا تماما، ولذلك لم يُستخدم أثناء القتال.
ولا يمكن إصلاح الدمار الذي أصاب المركبة التي تركتها القوات الأوكرانية في أحد شوارع المدينة المحررة.
ومدينة فولنوفاخا واحدة من المدن التي حوّلها نظام الحكم الأوكراني إلى نقاط ارتكاز لقواته التي حُددت مهمتها في القضاء على جمهوريتين شعبيتين مناوئتين لنظام الحكم الأوكراني الذي يديره المتطرفون.
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Мобилизованные жители ДНР на окраинах Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم العشرون للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:25 GMT
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