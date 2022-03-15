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العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220315/القوات-الروسية-تسيطر-على-مقاطعة-مهمة-جنوبي-أوكرانيا-1059913554.html
القوات الروسية تسيطر على مقاطعة مهمة جنوبي أوكرانيا
القوات الروسية تسيطر على مقاطعة مهمة جنوبي أوكرانيا
فرضت القوات الروسية التي تواصل عمليتها العسكرية الهادفة إلى توفير الأمن للناس الذين يتعرضون لاعتداءات قوات نظام الحكم في أوكرانيا، سيطرتها على مقاطعة خيرسون... 15.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-15T07:45+0000
2022-03-15T07:48+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
رصد عسكري
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وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، اليوم الثلاثاء، إن القوات المسلحة الروسية سيطرت على مقاطعة خيرسون بكاملها.وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس. ونوه بوتين إلى أن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية توجه الضربات لمنشآت ووحدات عسكرية محددة، وإن ما من شيء يهدد المدنيين.
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رصد عسكري

القوات الروسية تسيطر على مقاطعة مهمة جنوبي أوكرانيا

07:45 GMT 15.03.2022 (تم التحديث: 07:48 GMT 15.03.2022)
© Sputnik . Ministry of Defence of the Russian Federation / Vadim Savitskii / الذهاب إلى بنك الصورالقوات الروسية المشاركة في التفتيش المفاجئ على الاستعداد القتالي جنوبي وغربي البلاد في ميدان أوبوك في شبه جزيرة القرم، روسيا 22 أبريل 2021
القوات الروسية المشاركة في التفتيش المفاجئ على الاستعداد القتالي جنوبي وغربي البلاد في ميدان أوبوك في شبه جزيرة القرم، روسيا 22 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2022
© Sputnik . Ministry of Defence of the Russian Federation / Vadim Savitskii
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فرضت القوات الروسية التي تواصل عمليتها العسكرية الهادفة إلى توفير الأمن للناس الذين يتعرضون لاعتداءات قوات نظام الحكم في أوكرانيا، سيطرتها على مقاطعة خيرسون جنوبي أوكرانيا.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، اليوم الثلاثاء، إن القوات المسلحة الروسية سيطرت على مقاطعة خيرسون بكاملها.
وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس. ونوه بوتين إلى أن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية توجه الضربات لمنشآت ووحدات عسكرية محددة، وإن ما من شيء يهدد المدنيين.
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