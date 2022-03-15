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العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220315/القوات-الروسية-تنتزع-صواريخ-جافلين-من-المتطرفين-في-أوكرانيا-1059917784.html
القوات الروسية تنتزع صواريخ جافلين من المتطرفين في أوكرانيا
القوات الروسية تنتزع صواريخ جافلين من المتطرفين في أوكرانيا
سقط معقل آخر للمتطرفين المسلحين الأوكرانيين والمرتزقة الأجانب بيد القوات الروسية التي تقوم بتحرير أوكرانيا من سيطرة المتطرفين. 15.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-15T09:25+0000
2022-03-15T09:25+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
رصد عسكري
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وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، اليوم الثلاثاء، إن وحدات من القوات المظلية الروسية تمكنت مساء 14 مارس/ آذار من دخول معسكر المتطرفين المسلحين الأوكرانيين والمرتزقة الأجانب قرب بلدة غوتا ميجيغورسكايا لتفرض سيطرتها عليه.وعُثر هناك على 10 صواريخ أمريكية من طراز "جافلين" وعدد من قطع الأسلحة الأخرى المستوردة من الدول الغربية. وتمت مصادرتها توطئة لتسليمها إلى قوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.وبدأت روسيا العملة العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس إلى المحاكمة.
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رصد عسكري

القوات الروسية تنتزع صواريخ جافلين من المتطرفين في أوكرانيا

09:25 GMT 15.03.2022
© Photo / MoD/Crown copyright 2015 منظومة صواريخ جافلين
منظومة صواريخ جافلين - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2022
© Photo / MoD/Crown copyright 2015
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سقط معقل آخر للمتطرفين المسلحين الأوكرانيين والمرتزقة الأجانب بيد القوات الروسية التي تقوم بتحرير أوكرانيا من سيطرة المتطرفين.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، اليوم الثلاثاء، إن وحدات من القوات المظلية الروسية تمكنت مساء 14 مارس/ آذار من دخول معسكر المتطرفين المسلحين الأوكرانيين والمرتزقة الأجانب قرب بلدة غوتا ميجيغورسكايا لتفرض سيطرتها عليه.
وعُثر هناك على 10 صواريخ أمريكية من طراز "جافلين" وعدد من قطع الأسلحة الأخرى المستوردة من الدول الغربية. وتمت مصادرتها توطئة لتسليمها إلى قوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
وبدأت روسيا العملة العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس إلى المحاكمة.
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