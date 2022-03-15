https://arabic.sputniknews.com/20220315/الكشف-عن-إعلان-جديد-للمسلسل-العالمي-فارس-القمر-للمخرج-المصري-محمد-دياب-1059924440.html
الكشف عن إعلان جديد للمسلسل العالمي "فارس القمر" للمخرج المصري محمد دياب
الكشف عن إعلان جديد للمسلسل العالمي "فارس القمر" للمخرج المصري محمد دياب
كشفت ديزني عن الإعلان الجديد لمسلسل مارفل "فارس القمر" والمقرر عرضه في 30 مارس/ آذار الجاري. 15.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-15T11:40+0000
2022-03-15T11:40+0000
2022-03-15T11:40+0000
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والمسلسل من بطولة أوسكار إسحاق، وعرضت ديزني برومو تشويقي له تبلغ مدته 30 ثانية. ويعرض الفيديو الترويجي أوسكار إسحاق وهو يواجه مشاكل انفصام الهوية ببدلته المميزة للشخصية. والمسلسل يتكون من 6 حلقات، ويشارك في بطولته إلى جانب أوسكار إسحاق، كل من إيثان هوك ومي كالاماوي، وأخرج المخرج المصري محمد دياب 4 حلقات من الست التي ستعرض، بينما أخرج جاستن بنسون وآرون مورهيد حلقة لكل منهما.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
الكشف عن إعلان جديد للمسلسل العالمي "فارس القمر" للمخرج المصري محمد دياب
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كشفت ديزني عن الإعلان الجديد لمسلسل مارفل "فارس القمر" والمقرر عرضه في 30 مارس/ آذار الجاري.
والمسلسل من بطولة أوسكار إسحاق، وعرضت ديزني
برومو تشويقي له تبلغ مدته 30 ثانية.
ويعرض الفيديو الترويجي أوسكار إسحاق وهو يواجه مشاكل انفصام الهوية ببدلته المميزة للشخصية.
والمسلسل يتكون من 6 حلقات، ويشارك في بطولته إلى جانب أوسكار إسحاق، كل من إيثان هوك ومي كالاماوي، وأخرج المخرج المصري محمد دياب 4 حلقات من الست التي ستعرض، بينما أخرج جاستن بنسون وآرون مورهيد حلقة لكل منهما.