https://arabic.sputniknews.com/20220315/الولايات-المتحدة-تبيع-حاملة-طائرات-بأقل-من-دولار--1059951995.html
الولايات المتحدة تبيع حاملة طائرات بأقل من دولار
الولايات المتحدة تبيع حاملة طائرات بأقل من دولار
بعد أن كانت في وقت ما، أكبر رمز على القوة العسكرية الأمريكية في المحيطين الهندي والهادي، سينتهي الحال بحاملة الطائرات "يو إس إس كيتي هوك" إلى موقع للخردة... 15.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-15T21:32+0000
2022-03-15T21:32+0000
2022-03-15T21:32+0000
إغراق حاملة طائرات
الولايات المتحدة الأمريكية
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https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/04/1048877883_0:25:1200:700_1920x0_80_0_0_e5c496c0d8641d842bf8ee0fc2068395.jpg
فقد انتهت أيام مجد حاملة الطائرات، حيث من المقرر أن تقطع رحلتها الأخيرة البالغة 16 ألف ميل من ولاية واشنطن إلى تكساس حيث سيتم تقطعيها وبيعها كخردة.وبحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، فقد اشترت شركة " إنترناشيونال شيب بريكينغ ليميتيد"، حاملة الطائرات بأقل من دولار واحد من قيادة الأنظمة البحرية الأمريكية التي تشرف على التخلص من السفن الحربية المتقاعدة.حاملة الطائرات التي يبلغ طوله 1047 قدما، وعرضها 252 قدما، أكبر من أن تمر عبر قناة بنما، لذلك خلال الأشهر القادمة سوف تنطلق في رحلتها الأخيرة بموازاة ساحل أمريكا الجنوبية وعبر خليج المكسيك ستصل إلى وجهتها النهائية بتكساس.يذكر أن حاملة الطائرات الأمريكية تم اختبارها في مهام عسكرية عدة أبرزها الحرب في فيتنام، ونجت من حادث تصادم مع غواصة تابعة للاتحاد السوفيتي.
https://arabic.sputniknews.com/20220315/أمريكا-سنبيع-مقاتلات-متطورة-من-طراز-إف-15-لمصر-1059951226.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
إغراق حاملة طائرات, الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة تبيع حاملة طائرات بأقل من دولار
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بعد أن كانت في وقت ما، أكبر رمز على القوة العسكرية الأمريكية في المحيطين الهندي والهادي، سينتهي الحال بحاملة الطائرات "يو إس إس كيتي هوك" إلى موقع للخردة بولاية تكساس.
فقد انتهت أيام مجد حاملة الطائرات، حيث من المقرر أن تقطع رحلتها الأخيرة البالغة 16 ألف ميل من ولاية واشنطن إلى تكساس حيث سيتم تقطعيها وبيعها كخردة.
وبحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية
، فقد اشترت شركة " إنترناشيونال شيب بريكينغ ليميتيد"، حاملة الطائرات بأقل من دولار واحد من قيادة الأنظمة البحرية الأمريكية التي تشرف على التخلص من السفن الحربية المتقاعدة.
حاملة الطائرات التي يبلغ طوله 1047 قدما، وعرضها 252 قدما، أكبر من أن تمر عبر قناة بنما، لذلك خلال الأشهر القادمة سوف تنطلق في رحلتها الأخيرة بموازاة ساحل أمريكا الجنوبية وعبر خليج المكسيك ستصل إلى وجهتها النهائية بتكساس.
يذكر أن حاملة الطائرات الأمريكية تم اختبارها في مهام عسكرية عدة أبرزها الحرب في فيتنام، ونجت من حادث تصادم مع غواصة تابعة للاتحاد السوفيتي.