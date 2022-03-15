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العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220315/تغطية-مباشرة-اليوم-العشرون-للعملية-العسكرية-الخاصة-لحماية-دونباس-1059911318.html
تغطية مباشرة... اليوم العشرون للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
تغطية مباشرة... اليوم العشرون للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
تواصل القوات المسلحة الروسية، لليوم العشرين، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية... 15.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-15T05:07+0000
2022-03-15T05:07+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
عملية خاصة لقوات الشرطة العسكرية التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية على مشارف ماريوبول، 11 مارس 2022 - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... اليوم العشرون للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس

05:07 GMT 15.03.2022
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يتبع
تواصل القوات المسلحة الروسية، لليوم العشرين، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
الجديد أولاًالقديم أولاً
04:27 GMT 15.03.2022
مركز مراقبة وقف إطلاق النار: القوات الأوكرانية قصفت خمس مناطق سكنية في جمهورية لوغانسك الشعبية
أفاد ممثل جمهورية لوغانسك الشعبية في مركز المراقبة، بأنه حتى الساعة السابعة صباحا، تم تسجيل قصف 5 مناطق سكنية من قبل القوات الأوكرانية، حيث تم استهداف هذه المناطق 11 مرة.
04:08 GMT 15.03.2022
البنك الدولي: العقوبات المفروضة على روسيا سيكون لها تأثير أكبر على الناتج المحلي العالمي
صرح ديفيد مالباس، الرئيس التنفيذي للبنك الدولي، أن العقوبات المفروضة على روسيا سيكون لها تأثير أكبر على الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وقال مالباس، في لقاء مع صحيفة "واشنطن بوست"، أن الوضع في أوكرانيا سيؤدي إلى "تأثير فوري على المدى القصير" على الاقتصاد العالمي.
03:59 GMT 15.03.2022
أنطونوف: تهديد المدنيين في أوكرانيا يأتي من القوميين المسلحين
قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف، إن التهديد الوحيد للمدنيين في أوكرانيا يأتي الآن من الوحدات المسلحة للقوميين الأوكرانيين، وإن القوات الروسية تدمر البنية التحتية العسكرية فقط في أوكرانيا.
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