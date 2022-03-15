https://arabic.sputniknews.com/20220315/حميدتي-من-بورتسودان-جئت-لحل-قضايا-الميناء-1059925138.html
حميدتي من بورتسودان: جئت لحل قضايا الميناء
حميدتي من بورتسودان: جئت لحل قضايا الميناء
أكد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) أن زيارته إلى بورتسودان تستهدف لحل مشاكل الميناء. 15.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-15T11:47+0000
2022-03-15T11:47+0000
2022-03-15T11:47+0000
محمد حمدان حميدتي
أخبار السودان اليوم
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وحسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السودانية "سونا"، وصل حميدتي على رأس وفد صباح اليوم إلى ولاية البحر الأحمر، وكان في استقباله والي الولاية علي عبدالله أدروب وأعضاء حكومته وقادة وأعيان مدينة بورتسودان.وقال حميدتي من داخل مطار بورتوسودان: "بصفتي ممثلا لمجلس السيادة، جئت لأقف فقط على قضايا ومشاكل الميناء، والسعي لحلها، لينساب الصادر والوارد بطريقة آلية وسلسة".ولفت حميدتي إلى عدم صحة ما يشاع من توقيع اتفاقية للميناء، قائلا: "لم نأت لتوقيع أي اتفاق يخص الميناء، وإنما جئنا مع المختصين ومع الوالي لنحل مشاكل الميناء المتراكمة".وأشار إلى أن القوات النظامية وحدة واحدة ومتماسكة، مؤكدا على أنه يمثل كل القوات.
https://arabic.sputniknews.com/20210927/وزير-النفط-السوداني-يؤكد-إمكانية-حل-أزمة-ميناء-بورتسودان-1050271377.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
محمد حمدان حميدتي, أخبار السودان اليوم
حميدتي من بورتسودان: جئت لحل قضايا الميناء
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أكد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) أن زيارته إلى بورتسودان تستهدف لحل مشاكل الميناء.
وحسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السودانية
"سونا"، وصل حميدتي على رأس وفد صباح اليوم إلى ولاية البحر الأحمر، وكان في استقباله والي الولاية علي عبدالله أدروب وأعضاء حكومته وقادة وأعيان مدينة بورتسودان.
27 سبتمبر 2021, 20:05 GMT
وقال حميدتي من داخل مطار بورتوسودان
: "بصفتي ممثلا لمجلس السيادة، جئت لأقف فقط على قضايا ومشاكل الميناء، والسعي لحلها، لينساب الصادر والوارد بطريقة آلية وسلسة".
وأوضح نائب رئيس مجلس السيادة السوداني أنه سيناقش تلك المشاكل وحلولها المقترحة مع الجهات المختصة.
ولفت حميدتي إلى عدم صحة ما يشاع من توقيع اتفاقية للميناء، قائلا: "لم نأت لتوقيع أي اتفاق يخص الميناء، وإنما جئنا مع المختصين ومع الوالي لنحل مشاكل الميناء
المتراكمة".
وأشار إلى أن القوات النظامية وحدة واحدة ومتماسكة، مؤكدا على أنه يمثل كل القوات.