https://arabic.sputniknews.com/20220315/مسؤول-في-صندوق-النقد-الدولي-يكشف-حقيقة-طلب-مصر-قروضا-جديدة-1059930893.html
مسؤول في صندوق النقد الدولي يكشف حقيقة طلب مصر قروضا جديدة
مسؤول في صندوق النقد الدولي يكشف حقيقة طلب مصر قروضا جديدة
نفى مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، ما تناقلته وسائل إعلام مؤخرا عن طلب مصر قرضا من الصندوق لمواجهة تداعيات العملية... 15.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-15T13:31+0000
2022-03-15T13:31+0000
2022-03-15T13:31+0000
اقتصاد
مصر
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وأكد أزعور في مقابلة مع قناة "سي إن بي سي العربية"، أمس الثلاثاء، ونقلتها وسائل إعلام مصرية أن "مصر لم تتقدم بطلب للحصول على قرض جديد".وأشار إلى أن "كل الدول الناشئة تتأثر بالحرب، والتغيرات في سياسة الفوائد العالمية، والتغير بتوجهات رؤوس الأموال، وهذا يتطلب لجم التضخم والتكيف مع التحولات مع توقعات استمرار التضخم العالمي".ولجأت مصر إلى صندوق النقد الدولي خلال السنوات الأخيرة سواء من أجل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ومواجهة التداعيات الناتجة عنه أو خلال مواجهة تداعيات أزمة كورونا.ولفت المسؤول في الصندوق إلى أنه "كان من المتوقع انتعاش الاقتصاد المصري ونمو اقتصادي جيد وتحسن في الاقتصاد قبل أزمة الحرب الأوكرانية، لكن ارتفاع الأسعار وتأثر عائدات السياحة سيكون له تأثيرً سلبيًا على الميزانية والمؤشرات".
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MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, مصر, أخبار مصر الآن
مسؤول في صندوق النقد الدولي يكشف حقيقة طلب مصر قروضا جديدة
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نفى مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، ما تناقلته وسائل إعلام مؤخرا عن طلب مصر قرضا من الصندوق لمواجهة تداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والتضخم المرتفع.
وأكد أزعور في مقابلة مع قناة "سي إن بي سي العربية"، أمس الثلاثاء، ونقلتها وسائل إعلام مصرية
أن "مصر لم تتقدم بطلب للحصول على قرض جديد".
وأشار إلى أن "كل الدول الناشئة تتأثر بالحرب، والتغيرات في سياسة الفوائد العالمية، والتغير بتوجهات رؤوس الأموال، وهذا يتطلب لجم التضخم والتكيف مع التحولات مع توقعات استمرار التضخم العالمي".
ولجأت مصر إلى صندوق النقد الدولي خلال السنوات الأخيرة سواء من أجل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ومواجهة التداعيات الناتجة عنه أو خلال مواجهة تداعيات أزمة كورونا.
ولفت المسؤول في الصندوق إلى أنه "كان من المتوقع انتعاش الاقتصاد المصري ونمو اقتصادي جيد وتحسن في الاقتصاد قبل أزمة الحرب الأوكرانية، لكن ارتفاع الأسعار وتأثر عائدات السياحة سيكون له تأثيرً سلبيًا على الميزانية والمؤشرات".