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https://arabic.sputniknews.com/20220315/موسكو-ترحب-باختيار-شعب-تركمانستان-للرئيس-الجديد-سردار-بردي-محمدوف-1059917075.html
موسكو ترحب باختيار شعب تركمانستان للرئيس الجديد سردار بردي محمدوف
موسكو ترحب باختيار شعب تركمانستان للرئيس الجديد سردار بردي محمدوف
أكد مصدر في وزارة الخارجية الروسية لوكالة "سبوتنيك"، ترحيب موسكو باختيار شعب تركمانستان في الانتخابات الرئاسية، موضحا أن المرشح الأقوى هو من فاز. 15.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-15T08:59+0000
2022-03-15T09:00+0000
العالم
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وقال المصدر: "لقد فاز الأقوى، ونرحب باختيار شعب تركمانستان الصديق، ونحن نعرف الفائز ونقدر اهتمامه بتعميق الشراكة الاستراتيجية مع موسكو، وكانت نتائج الانتخابات مقنعة".هذا وفاز سردار، نجل الرئيس الحالي لتركمانستان قربانقولي بيردي محمدوف، في الانتخابات الرئاسية بنسبة 72.97%.شغل سردار بردي عدة مناصب منها أنه كان مستشارًا لسفير تركمانستان في روسيا، ثم مستشارًا للممثل الدائم لتركمانستان في جنيف.في 2013-2017 كان رئيس دائرة الدول الأوروبية بوزارة الخارجية التركمانستاينة، ونائب رئيس الوكالة الحكومية لتشغيل منشآت النفط والغاز، ورئيس إدارة البث الدولي بوزارة الخارجية.منذ 2016، أصبح نائب رئيس لجنة التشريع والمعايير البرلمانية، وتولى عام 2018 منصب نائب وزير الخارجية، و2020 وزير الصناعة والإنتاج الإنشائي لتركمانستان، وعام 2021 شغل منصب نائب رئيس الوزراء.
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موسكو ترحب باختيار شعب تركمانستان للرئيس الجديد سردار بردي محمدوف

08:59 GMT 15.03.2022 (تم التحديث: 09:00 GMT 15.03.2022)
© Sputnik . Alexander Astafiev / الذهاب إلى بنك الصورسردار بردي محمدوف رئيس تركمانستان الجديد
سردار بردي محمدوف رئيس تركمانستان الجديد - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2022
© Sputnik . Alexander Astafiev
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أكد مصدر في وزارة الخارجية الروسية لوكالة "سبوتنيك"، ترحيب موسكو باختيار شعب تركمانستان في الانتخابات الرئاسية، موضحا أن المرشح الأقوى هو من فاز.
وقال المصدر: "لقد فاز الأقوى، ونرحب باختيار شعب تركمانستان الصديق، ونحن نعرف الفائز ونقدر اهتمامه بتعميق الشراكة الاستراتيجية مع موسكو، وكانت نتائج الانتخابات مقنعة".
هذا وفاز سردار، نجل الرئيس الحالي لتركمانستان قربانقولي بيردي محمدوف، في الانتخابات الرئاسية بنسبة 72.97%.
شغل سردار بردي عدة مناصب منها أنه كان مستشارًا لسفير تركمانستان في روسيا، ثم مستشارًا للممثل الدائم لتركمانستان في جنيف.
في 2013-2017 كان رئيس دائرة الدول الأوروبية بوزارة الخارجية التركمانستاينة، ونائب رئيس الوكالة الحكومية لتشغيل منشآت النفط والغاز، ورئيس إدارة البث الدولي بوزارة الخارجية.
منذ 2016، أصبح نائب رئيس لجنة التشريع والمعايير البرلمانية، وتولى عام 2018 منصب نائب وزير الخارجية، و2020 وزير الصناعة والإنتاج الإنشائي لتركمانستان، وعام 2021 شغل منصب نائب رئيس الوزراء.
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