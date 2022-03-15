عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220315/يريفان-أرمينيا-مستعدة-لإقامة-علاقات-دبلوماسية-وفتح-الحدود-مع-تركيا-1059944303.html
يريفان: أرمينيا مستعدة لإقامة علاقات دبلوماسية وفتح الحدود مع تركيا
يريفان: أرمينيا مستعدة لإقامة علاقات دبلوماسية وفتح الحدود مع تركيا
قال وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان إن "عملية تطبيع العلاقات بين تركيا وأرمينيا تأخذ منحى إيجابيا بشكل عام". 15.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-15T17:05+0000
2022-03-15T17:05+0000
أخبار تركيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103185/77/1031857734_0:178:2919:1819_1920x0_80_0_0_86d923d793c55c01dd40fbfdfa54c9d9.jpg
وفي إشارة إلى أن آخر زيارة رفيعة المستوى بين البلدين تمت منذ أكثر من 10 سنوات، قال ميرزويان إن "الزيارات المتبادلة يمكن أن تتم عندما تستمر عملية التطبيع ويتم الحصول على النتائج".وأضاف: "بشكل عام، يريد شعب أرمينيا تطبيع العلاقات مع تركيا، وينعكس هذا أيضًا في استطلاعات الرأي العام، بالطبع، في كل من أرمينيا وتركيا هناك مجموعات مشككة في هذه العملية، ويجب على المسؤولين من كلا الجانبين اتخاذ موقف سياسي لحل هذه المشاكل". وأردف: "خلال لقائي مع الوزير تشاووش أوغلو، تبادلنا وجهات النظر حول بعض القضايا، وآمل أن تؤخذ بالاعتبار".وقال وزيرا خارجية تركيا وأرمينيا، في 13 مارس/آذار، إن "بلديهما اتفقتا على المضي قدما في الجهود الرامية إلى إقامة علاقات دبلوماسية دون شروط، ومواصلة جهود التطبيع التي يمكن أن تؤدي إلى إعادة فتح حدودهما المشتركة للتجارة المتبادلة".وقالت "أسوشيتد برس" إن وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان، التقى بنظيره التركي مولود جاويش أوغلو، على هامش منتدى دبلوماسي بالقرب من مدينة أنطاليا التركية الواقعة على البحر المتوسط ​​خلال زيارة نادرة لتركيا.وقال ميرزويان إنه "يرحب بدعوة تركيا إلى المنتدى" كإشارة إيجابية لتحسين العلاقات بين البلدين اللتين عانتا لعقود من عداوة شهت عدم وجود علاقات دبلوماسية، فيما وصف الجانب التركي الاجتماع بأنه كان مثمرا وبناء للغاية.يذكر أن تركيا، الحليف الوثيق لأذربيجان، كانت قد أغلقت حدودها مع أرمينيا عام 1993، في إظهار للتضامن مع باكو، التي كانت تخوض صراعا مع أرمينيا بشأن منطقة ناغورني قره باغ.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103185/77/1031857734_127:0:2790:1997_1920x0_80_0_0_a4af999f1066476afdc60c64cf837395.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تركيا اليوم

يريفان: أرمينيا مستعدة لإقامة علاقات دبلوماسية وفتح الحدود مع تركيا

17:05 GMT 15.03.2022
© Sputnik . Asatur Yesayants / الذهاب إلى بنك الصورمشاركون في مظارهة بعد استقالة رئيس الوزراء الأرمني سيرج سركسيان، يريفان، أرمينيا 23 أبريل/ نيسان 2018
مشاركون في مظارهة بعد استقالة رئيس الوزراء الأرمني سيرج سركسيان، يريفان، أرمينيا 23 أبريل/ نيسان 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2022
© Sputnik . Asatur Yesayants
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرGoogle news
قال وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان إن "عملية تطبيع العلاقات بين تركيا وأرمينيا تأخذ منحى إيجابيا بشكل عام".
وفي إشارة إلى أن آخر زيارة رفيعة المستوى بين البلدين تمت منذ أكثر من 10 سنوات، قال ميرزويان إن "الزيارات المتبادلة يمكن أن تتم عندما تستمر عملية التطبيع ويتم الحصول على النتائج".
وأضاف: "بشكل عام، يريد شعب أرمينيا تطبيع العلاقات مع تركيا، وينعكس هذا أيضًا في استطلاعات الرأي العام، بالطبع، في كل من أرمينيا وتركيا هناك مجموعات مشككة في هذه العملية، ويجب على المسؤولين من كلا الجانبين اتخاذ موقف سياسي لحل هذه المشاكل". وأردف: "خلال لقائي مع الوزير تشاووش أوغلو، تبادلنا وجهات النظر حول بعض القضايا، وآمل أن تؤخذ بالاعتبار".
وقال وزيرا خارجية تركيا وأرمينيا، في 13 مارس/آذار، إن "بلديهما اتفقتا على المضي قدما في الجهود الرامية إلى إقامة علاقات دبلوماسية دون شروط، ومواصلة جهود التطبيع التي يمكن أن تؤدي إلى إعادة فتح حدودهما المشتركة للتجارة المتبادلة".
وقالت "أسوشيتد برس" إن وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان، التقى بنظيره التركي مولود جاويش أوغلو، على هامش منتدى دبلوماسي بالقرب من مدينة أنطاليا التركية الواقعة على البحر المتوسط ​​خلال زيارة نادرة لتركيا.
وقال ميرزويان إنه "يرحب بدعوة تركيا إلى المنتدى" كإشارة إيجابية لتحسين العلاقات بين البلدين اللتين عانتا لعقود من عداوة شهت عدم وجود علاقات دبلوماسية، فيما وصف الجانب التركي الاجتماع بأنه كان مثمرا وبناء للغاية.
يذكر أن تركيا، الحليف الوثيق لأذربيجان، كانت قد أغلقت حدودها مع أرمينيا عام 1993، في إظهار للتضامن مع باكو، التي كانت تخوض صراعا مع أرمينيا بشأن منطقة ناغورني قره باغ.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Члены корпуса морской пехоты США на воздушно-десантных учениях совместно с амфибийной бригадой быстрого реагирования Японии в городе Готемба - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم العشرون للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:40 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала