https://arabic.sputniknews.com/20220315/يريفان-أرمينيا-مستعدة-لإقامة-علاقات-دبلوماسية-وفتح-الحدود-مع-تركيا-1059944303.html

يريفان: أرمينيا مستعدة لإقامة علاقات دبلوماسية وفتح الحدود مع تركيا

يريفان: أرمينيا مستعدة لإقامة علاقات دبلوماسية وفتح الحدود مع تركيا

قال وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان إن "عملية تطبيع العلاقات بين تركيا وأرمينيا تأخذ منحى إيجابيا بشكل عام". 15.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-15T17:05+0000

2022-03-15T17:05+0000

2022-03-15T17:05+0000

أخبار تركيا اليوم

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وفي إشارة إلى أن آخر زيارة رفيعة المستوى بين البلدين تمت منذ أكثر من 10 سنوات، قال ميرزويان إن "الزيارات المتبادلة يمكن أن تتم عندما تستمر عملية التطبيع ويتم الحصول على النتائج".وأضاف: "بشكل عام، يريد شعب أرمينيا تطبيع العلاقات مع تركيا، وينعكس هذا أيضًا في استطلاعات الرأي العام، بالطبع، في كل من أرمينيا وتركيا هناك مجموعات مشككة في هذه العملية، ويجب على المسؤولين من كلا الجانبين اتخاذ موقف سياسي لحل هذه المشاكل". وأردف: "خلال لقائي مع الوزير تشاووش أوغلو، تبادلنا وجهات النظر حول بعض القضايا، وآمل أن تؤخذ بالاعتبار".وقال وزيرا خارجية تركيا وأرمينيا، في 13 مارس/آذار، إن "بلديهما اتفقتا على المضي قدما في الجهود الرامية إلى إقامة علاقات دبلوماسية دون شروط، ومواصلة جهود التطبيع التي يمكن أن تؤدي إلى إعادة فتح حدودهما المشتركة للتجارة المتبادلة".وقالت "أسوشيتد برس" إن وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان، التقى بنظيره التركي مولود جاويش أوغلو، على هامش منتدى دبلوماسي بالقرب من مدينة أنطاليا التركية الواقعة على البحر المتوسط ​​خلال زيارة نادرة لتركيا.وقال ميرزويان إنه "يرحب بدعوة تركيا إلى المنتدى" كإشارة إيجابية لتحسين العلاقات بين البلدين اللتين عانتا لعقود من عداوة شهت عدم وجود علاقات دبلوماسية، فيما وصف الجانب التركي الاجتماع بأنه كان مثمرا وبناء للغاية.يذكر أن تركيا، الحليف الوثيق لأذربيجان، كانت قد أغلقت حدودها مع أرمينيا عام 1993، في إظهار للتضامن مع باكو، التي كانت تخوض صراعا مع أرمينيا بشأن منطقة ناغورني قره باغ.

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار تركيا اليوم