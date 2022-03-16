عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220316/الدبيبة-يدعو-دول-أوبك-لزيادة-الإمدادات-لمواجهة-أزمة-الطاقة-العالمية-1059980054.html
الدبيبة يدعو دول "أوبك" لزيادة الإمدادات لمواجهة أزمة الطاقة العالمية
الدبيبة يدعو دول "أوبك" لزيادة الإمدادات لمواجهة أزمة الطاقة العالمية
دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، دول "أوبك" إلى زيادة الإمدادت للمساهمة في تغطية العجز الدولي الحاصل لمواجهة أزمة الطاقة. 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T13:33+0000
2022-03-16T13:33+0000
أخبار ليبيا اليوم
أسعار النفط اليوم
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/15/1050211907_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_468f62152b6aaa5bcd79366ab5cb793a.jpg
وأضاف الدبيبة على حسابه في تويتر، أن ليبيا وضعت خطط سريعة لتوفير الامكانيات اللازمة للمؤسسة الوطنية للنفط لاستكمال برامج التطوير والصيانة لزيادة معدلات الإنتاج على المدى القصير والمتوسط.وأوضح أن ذلك من شأنه أن يرفع القدرة التخزينية والتصديرية لبلاده للمساهمة في تخفيف آثار هذه الأزمة.وكانت وكالة الطاقة الدولية قد توقعت في تقريرها الشهري، أن تتوقف روسيا عن إنتاج نحو 3 ملايين برميل يوميا من النفط، اعتبارا من نيسان/ أبريل المقبل.وذكرت الوكالة في تقريرها، أنه إذا حدث هذا التوقف (في الإنتاج)، فإنه بالنظر إلى الجدول الزمني الحالي لتحالف "أوبك +" للزيادات الشهرية في إنتاج النفط، وآفاق نمو الإنتاج في الدول غير الأعضاء في التحالف، فسيكون هناك نقص في إمدادات السوق في الربعين الثاني والثالث، من العام الجاري.وأضافت وكالة الطاقة الدولية: "تشير توقعاتنا الحالية لميزان السوق إلى عجز محتمل قدره 700 ألف برميل يوميا، في الربع الثاني من عام 2022".وحسب "رويترز"، عاودت أسعار الصعود، اليوم الأربعاء، وارتفع سعر خام برنت 1.4% إلى 101.39 دولار للبرميل والخام الأمريكي يقفز أكثر من 2% إلى 98.71 دولار.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/15/1050211907_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_254c434bb47011ea1c32ca625d42e316.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار ليبيا اليوم, أسعار النفط اليوم, اقتصاد

الدبيبة يدعو دول "أوبك" لزيادة الإمدادات لمواجهة أزمة الطاقة العالمية

13:33 GMT 16.03.2022
© REUTERS / POOLرئيس الورزاء الليبي عبد الحميد الدبيبة في روما، إيطاليا، ليبيا 21 مايو 2021
رئيس الورزاء الليبي عبد الحميد الدبيبة في روما، إيطاليا، ليبيا 21 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2022
© REUTERS / POOL
تابعنا عبرGoogle news
دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، دول "أوبك" إلى زيادة الإمدادت للمساهمة في تغطية العجز الدولي الحاصل لمواجهة أزمة الطاقة.
وأضاف الدبيبة على حسابه في تويتر، أن ليبيا وضعت خطط سريعة لتوفير الامكانيات اللازمة للمؤسسة الوطنية للنفط لاستكمال برامج التطوير والصيانة لزيادة معدلات الإنتاج على المدى القصير والمتوسط.
وأوضح أن ذلك من شأنه أن يرفع القدرة التخزينية والتصديرية لبلاده للمساهمة في تخفيف آثار هذه الأزمة.
وكانت وكالة الطاقة الدولية قد توقعت في تقريرها الشهري، أن تتوقف روسيا عن إنتاج نحو 3 ملايين برميل يوميا من النفط، اعتبارا من نيسان/ أبريل المقبل.
وذكرت الوكالة في تقريرها، أنه إذا حدث هذا التوقف (في الإنتاج)، فإنه بالنظر إلى الجدول الزمني الحالي لتحالف "أوبك +" للزيادات الشهرية في إنتاج النفط، وآفاق نمو الإنتاج في الدول غير الأعضاء في التحالف، فسيكون هناك نقص في إمدادات السوق في الربعين الثاني والثالث، من العام الجاري.
وأضافت وكالة الطاقة الدولية: "تشير توقعاتنا الحالية لميزان السوق إلى عجز محتمل قدره 700 ألف برميل يوميا، في الربع الثاني من عام 2022".
وحسب "رويترز"، عاودت أسعار الصعود، اليوم الأربعاء، وارتفع سعر خام برنت 1.4% إلى 101.39 دولار للبرميل والخام الأمريكي يقفز أكثر من 2% إلى 98.71 دولار.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Российские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... الأسبوع الثالث على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:07 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала