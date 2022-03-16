https://arabic.sputniknews.com/20220316/الدبيبة-يدعو-دول-أوبك-لزيادة-الإمدادات-لمواجهة-أزمة-الطاقة-العالمية-1059980054.html
الدبيبة يدعو دول "أوبك" لزيادة الإمدادات لمواجهة أزمة الطاقة العالمية
الدبيبة يدعو دول "أوبك" لزيادة الإمدادات لمواجهة أزمة الطاقة العالمية
دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، دول "أوبك" إلى زيادة الإمدادت للمساهمة في تغطية العجز الدولي الحاصل لمواجهة أزمة الطاقة. 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T13:33+0000
2022-03-16T13:33+0000
2022-03-16T13:33+0000
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وأضاف الدبيبة على حسابه في تويتر، أن ليبيا وضعت خطط سريعة لتوفير الامكانيات اللازمة للمؤسسة الوطنية للنفط لاستكمال برامج التطوير والصيانة لزيادة معدلات الإنتاج على المدى القصير والمتوسط.وأوضح أن ذلك من شأنه أن يرفع القدرة التخزينية والتصديرية لبلاده للمساهمة في تخفيف آثار هذه الأزمة.وكانت وكالة الطاقة الدولية قد توقعت في تقريرها الشهري، أن تتوقف روسيا عن إنتاج نحو 3 ملايين برميل يوميا من النفط، اعتبارا من نيسان/ أبريل المقبل.وذكرت الوكالة في تقريرها، أنه إذا حدث هذا التوقف (في الإنتاج)، فإنه بالنظر إلى الجدول الزمني الحالي لتحالف "أوبك +" للزيادات الشهرية في إنتاج النفط، وآفاق نمو الإنتاج في الدول غير الأعضاء في التحالف، فسيكون هناك نقص في إمدادات السوق في الربعين الثاني والثالث، من العام الجاري.وأضافت وكالة الطاقة الدولية: "تشير توقعاتنا الحالية لميزان السوق إلى عجز محتمل قدره 700 ألف برميل يوميا، في الربع الثاني من عام 2022".وحسب "رويترز"، عاودت أسعار الصعود، اليوم الأربعاء، وارتفع سعر خام برنت 1.4% إلى 101.39 دولار للبرميل والخام الأمريكي يقفز أكثر من 2% إلى 98.71 دولار.
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أخبار ليبيا اليوم, أسعار النفط اليوم, اقتصاد
الدبيبة يدعو دول "أوبك" لزيادة الإمدادات لمواجهة أزمة الطاقة العالمية
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دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، دول "أوبك" إلى زيادة الإمدادت للمساهمة في تغطية العجز الدولي الحاصل لمواجهة أزمة الطاقة.
وأضاف الدبيبة على حسابه في تويتر، أن ليبيا
وضعت خطط سريعة لتوفير الامكانيات اللازمة للمؤسسة الوطنية للنفط لاستكمال برامج التطوير والصيانة لزيادة معدلات الإنتاج على المدى القصير والمتوسط.
وأوضح أن ذلك من شأنه أن يرفع القدرة التخزينية والتصديرية لبلاده للمساهمة في تخفيف آثار هذه الأزمة.
وكانت وكالة الطاقة الدولية قد توقعت في تقريرها الشهري، أن تتوقف روسيا
عن إنتاج نحو 3 ملايين برميل يوميا من النفط، اعتبارا من نيسان/ أبريل المقبل.
وذكرت الوكالة في تقريرها
، أنه إذا حدث هذا التوقف (في الإنتاج)، فإنه بالنظر إلى الجدول الزمني الحالي لتحالف "أوبك +" للزيادات الشهرية في إنتاج النفط، وآفاق نمو الإنتاج في الدول غير الأعضاء في التحالف، فسيكون هناك نقص في إمدادات السوق في الربعين الثاني والثالث، من العام الجاري.
وأضافت وكالة الطاقة الدولية: "تشير توقعاتنا الحالية لميزان السوق إلى عجز محتمل قدره 700 ألف برميل يوميا، في الربع الثاني من عام 2022".
وحسب "رويترز"، عاودت أسعار الصعود، اليوم الأربعاء، وارتفع سعر خام برنت 1.4% إلى 101.39 دولار للبرميل والخام الأمريكي يقفز أكثر من 2% إلى 98.71 دولار.