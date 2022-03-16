https://arabic.sputniknews.com/20220316/النيابة-العامة-الروسية-توجه-طلب-حظرميتا-كمنظمة-إرهابية-إلى-القضاء-1059974709.html
النيابة العامة الروسية توجه طلبا لحظر"ميتا" كمنظمة إرهابية إلى القضاء
النيابة العامة الروسية توجه طلبا لحظر"ميتا" كمنظمة إرهابية إلى القضاء
أعلنت النيابة العامة الروسية، اليوم الأربعاء، أنها وجهت طلبا لحظر منصة "ميتا" الأمريكية التي تم الاعتراف بها كمنظمة إرهابية إلى القضاء. 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T12:23+0000
2022-03-16T12:23+0000
2022-03-16T12:41+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0a/1053790607_0:0:3447:1939_1920x0_80_0_0_1baa2c76af670a0ae9730ae57d1aee2e.jpg
وأصدرت النيابة العامة الروسية بيانا رسميا قالت فيه: "من المقرر عقد الاجتماع في 21 مارس/آذار بشأن الدعوى المدنية المقدمة من مكتب الادعاء ضد الشركة الأمريكية "ميتا".وطالب مكتب المدعي العام الروسي من المحكمة اعتبار شركة "ميتا" منظمة متطرفة وحظر أنشطتها في روسيا.وقالت الدائرة الإعلامية للمدعي العام: "وفقًا للقانون الفيدرالي"الخاص بمكافحة النشاط المتطرف"، أرسل مكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية طلبًا إلى المحكمة لاعتبار شركة "ميتا بلاتفورمز" منظمة متطرفة وحظر أنشطتها على أراضي روسيا الاتحادية".من جانبها، فتحت لجنة التحقيق الروسية قضية بموجب مادتين تتعلقان بسياسة "ميتا" التي سمحت بإطلاق دعوات للعنف ضد القوات المسلحة الروسية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0a/1053790607_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0c95f6dcc52b7c31d3074018a9bff35e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
النيابة العامة الروسية توجه طلبا لحظر"ميتا" كمنظمة إرهابية إلى القضاء
12:23 GMT 16.03.2022 (تم التحديث: 12:41 GMT 16.03.2022) تابعنا عبر
أعلنت النيابة العامة الروسية، اليوم الأربعاء، أنها وجهت طلبا لحظر منصة "ميتا" الأمريكية التي تم الاعتراف بها كمنظمة إرهابية إلى القضاء.
وأصدرت النيابة العامة الروسية بيانا رسميا قالت فيه: "من المقرر عقد الاجتماع في 21 مارس/آذار بشأن الدعوى المدنية المقدمة من مكتب الادعاء ضد الشركة الأمريكية "ميتا".
وطالب مكتب المدعي العام الروسي
من المحكمة اعتبار شركة "ميتا" منظمة متطرفة وحظر أنشطتها في روسيا.
وقالت الدائرة الإعلامية للمدعي العام: "وفقًا للقانون الفيدرالي"الخاص بمكافحة النشاط المتطرف"، أرسل مكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية طلبًا إلى المحكمة لاعتبار شركة "ميتا بلاتفورمز" منظمة متطرفة وحظر أنشطتها على أراضي روسيا الاتحادية".
من جانبها، فتحت لجنة التحقيق الروسية قضية بموجب مادتين تتعلقان بسياسة "ميتا" التي سمحت بإطلاق دعوات للعنف ضد القوات المسلحة الروسية.