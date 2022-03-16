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النيابة العامة الروسية توجه طلبا لحظر"ميتا" كمنظمة إرهابية إلى القضاء
النيابة العامة الروسية توجه طلبا لحظر"ميتا" كمنظمة إرهابية إلى القضاء
أعلنت النيابة العامة الروسية، اليوم الأربعاء، أنها وجهت طلبا لحظر منصة "ميتا" الأمريكية التي تم الاعتراف بها كمنظمة إرهابية إلى القضاء. 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T12:23+0000
2022-03-16T12:41+0000
العالم
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وأصدرت النيابة العامة الروسية بيانا رسميا قالت فيه: "من المقرر عقد الاجتماع في 21 مارس/آذار بشأن الدعوى المدنية المقدمة من مكتب الادعاء ضد الشركة الأمريكية "ميتا".وطالب مكتب المدعي العام الروسي من المحكمة اعتبار شركة "ميتا" منظمة متطرفة وحظر أنشطتها في روسيا.وقالت الدائرة الإعلامية للمدعي العام: "وفقًا للقانون الفيدرالي"الخاص بمكافحة النشاط المتطرف"، أرسل مكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية طلبًا إلى المحكمة لاعتبار شركة "ميتا بلاتفورمز" منظمة متطرفة وحظر أنشطتها على أراضي روسيا الاتحادية".من جانبها، فتحت لجنة التحقيق الروسية قضية بموجب مادتين تتعلقان بسياسة "ميتا" التي سمحت بإطلاق دعوات للعنف ضد القوات المسلحة الروسية.
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العالم

النيابة العامة الروسية توجه طلبا لحظر"ميتا" كمنظمة إرهابية إلى القضاء

12:23 GMT 16.03.2022 (تم التحديث: 12:41 GMT 16.03.2022)
© REUTERS / DADO RUVICشعار شركة "ميتا" المؤسسة لموقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي
شعار شركة ميتا المؤسسة لموقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2022
© REUTERS / DADO RUVIC
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أعلنت النيابة العامة الروسية، اليوم الأربعاء، أنها وجهت طلبا لحظر منصة "ميتا" الأمريكية التي تم الاعتراف بها كمنظمة إرهابية إلى القضاء.
وأصدرت النيابة العامة الروسية بيانا رسميا قالت فيه: "من المقرر عقد الاجتماع في 21 مارس/آذار بشأن الدعوى المدنية المقدمة من مكتب الادعاء ضد الشركة الأمريكية "ميتا".
وطالب مكتب المدعي العام الروسي من المحكمة اعتبار شركة "ميتا" منظمة متطرفة وحظر أنشطتها في روسيا.
وقالت الدائرة الإعلامية للمدعي العام: "وفقًا للقانون الفيدرالي"الخاص بمكافحة النشاط المتطرف"، أرسل مكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية طلبًا إلى المحكمة لاعتبار شركة "ميتا بلاتفورمز" منظمة متطرفة وحظر أنشطتها على أراضي روسيا الاتحادية".
من جانبها، فتحت لجنة التحقيق الروسية قضية بموجب مادتين تتعلقان بسياسة "ميتا" التي سمحت بإطلاق دعوات للعنف ضد القوات المسلحة الروسية.
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صورة عاجل سبوتنيك الجديدة - سبوتنيك عربيالمؤتمر الصحفي المشترك بين وزير الخارجية الروسي ونظيره التركي في موسكو12:43 GMTРоссийские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... الأسبوع الثالث على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:57 GMT
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