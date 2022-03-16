https://arabic.sputniknews.com/20220316/بريطانيا-جونسون-ومحمد-بن-سلمان-يتفقان-على-التعاون-من-أجل-استقرار-سوق-الطاقة-1059999060.html

بريطانيا: جونسون ومحمد بن سلمان يتفقان على التعاون من أجل استقرار سوق الطاقة

بريطانيا: جونسون ومحمد بن سلمان يتفقان على التعاون من أجل استقرار سوق الطاقة

قال رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، إنه اتفق مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على التعاون لضمان استقرار أسواق الطاقة في أعقاب العملية... 16.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-16T20:44+0000

2022-03-16T20:44+0000

2022-03-16T20:44+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

بوريس جونسون

ولي العهد محمد بن سلمان

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/17/1050510631_0:219:2863:1829_1920x0_80_0_0_ed7401a0dfaa6a3b65901497a854d01e.jpg

جاء ذلك وفق ما أفاد به وقال متحدث باسم جونسون، في بيان بعد زيارة قام بها رئيس الوزراء البريطاني، اليوم الأربعاء، إلى كل من الإمارات والسعودية.وقال المتحدث على ما نقلت وكالة "رويترز": "اتفق رئيس الوزراء وولي العهد على التعاون للحفاظ على الاستقرار في سوق الطاقة ومواصلة الانتقال إلى التكنولوجيا المتجددة والنظيفة".وأضاف المتحدث: "أشاد رئيس الوزراء بالتقدم في مبادرة رؤية السعودية 2030، بما في ذلك ما يتعلق بتمكين المرأة وعملها، لكنه أثار بواعث قلق المملكة المتحدة بشأن مشكلات مستمرة تتعلق بحقوق الإنسان".وأشارت "رويترز" في تقرير لها إلى أن جونسون "أجرى محادثات بشأن أمن الطاقة اليوم الأربعاء مع الزعيمين الفعليين لمصدري النفط الخليجيين السعودية والإمارات لكنه لم يحصل على تعهد عام بزيادة الإنتاج".وقالت إن رحلة جونسون إلى أبوظبي والرياض هدفت إلى تأمين إمدادات النفط وزيادة الضغط على الرئيس فلاديمير بوتين بسبب العملية العسكرية الروسية التي قادت إلى عقوبات غربية واسعة النطاق على موسكو وارتفاع أسعار الطاقة العالمية.

https://arabic.sputniknews.com/20220316/جونسون-يفشل-بالحصول-على-تعهد-علني-بزيادة-إنتاج-النفط-عقب-محادثات-في-الخليج-1059997136.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

بوريس جونسون, ولي العهد محمد بن سلمان