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المؤتمر الصحفي المشترك بين وزير الخارجية الروسي ونظيره التركي في موسكو
https://arabic.sputniknews.com/20220316/جونسون-وابن-زايد-يتفقان-على-تعزيز-التعاون-في-مجالات-الأمن-والدفاع-1059972431.html
جونسون وابن زايد يتفقان على تعزيز التعاون في مجالات الأمن والدفاع
جونسون وابن زايد يتفقان على تعزيز التعاون في مجالات الأمن والدفاع
قال مكتب وزير الخارجية البريطاني إن رئيس الوزراء البريطاني وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد بحثا فرص زيادة التعاون بين البلدين في مجال أمن الطاقة... 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T11:56+0000
2022-03-16T11:56+0000
العالم
بريطانيا
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وأشار المكتب أيضا إلى أن جونسون وابن زايد اتفقا على تعزيز التعاون في مجالات الأمن والدفاع والمخابرات في مواجهة التهديدات العالمية المتزايدة.ويزور رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، السعودية والإمارات العربية المتحدة بهدف زيادة إنتاج النفط والغاز وتقليل الاعتماد على موسكو.
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جونسون وابن زايد يتفقان على تعزيز التعاون في مجالات الأمن والدفاع

11:56 GMT 16.03.2022
© REUTERS / SIMON DAWSONولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، ورئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون
ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، ورئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2022
© REUTERS / SIMON DAWSON
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قال مكتب وزير الخارجية البريطاني إن رئيس الوزراء البريطاني وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد بحثا فرص زيادة التعاون بين البلدين في مجال أمن الطاقة والتكنولوجيا الخضراء.
وأشار المكتب أيضا إلى أن جونسون وابن زايد اتفقا على تعزيز التعاون في مجالات الأمن والدفاع والمخابرات في مواجهة التهديدات العالمية المتزايدة.
ويزور رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، السعودية والإمارات العربية المتحدة بهدف زيادة إنتاج النفط والغاز وتقليل الاعتماد على موسكو.
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