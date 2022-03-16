https://arabic.sputniknews.com/20220316/حكومة-إقليم-كردستان-تدعو-إلى-تشكيل-لجنة-دولية-تضم-الأمم-المتحدة-والجامعة-العربية-وإيران-1059991112.html

حكومة إقليم كردستان تدعو إلى تشكيل لجنة دولية تضم الأمم المتحدة والجامعة العربية وإيران

حكومة إقليم كردستان تدعو إلى تشكيل لجنة دولية تضم الأمم المتحدة والجامعة العربية وإيران

أعلنت حكومة إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، عن دعوتها تشكيل لجنة دولية تضم الأمم المتحدة والجامعة العربية وإيران، لتقصي الحقائق ورد الاتهامات عن الإقليم. 16.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-16T16:30+0000

2022-03-16T16:30+0000

2022-03-16T16:30+0000

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إقليم كردستان

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وأشارت الحكومة إلى أن تلك الاتهامات الإيرانية لا أساس لها من الصحة، فيما أكدت متابعتها تلبية احتياجات محافظة حلبجة، بحسب "شفق نيوز".وأشار بيان إعلام حكومة الإقليم إلى أن مجلس وزراء إقليم كردستان عقد، اليوم، اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء قوباد طالباني، وناقش الملفات المدرجة في جدول أعماله.وتضمنت الفقرة الثانية من جدول أعمال الاجتماع، بحث مسألة الهجوم الصاروخي على أربيل فجر يوم 13 من الشهر الجاري، حيث اعتبر رئيس مجلس الوزراء أن الهجوم يمثل اعتداء على حياة مواطني إقليم كردستان وأمنهم وسيادة العراق، مؤكدا أنه على العراق والمجتمع الدولي وضع حد لمثل هذه الاعتداءات.وأشار رئيس الوزراء إلى عدم صحة الاتهامات ضد إقليم كردستان، مجددا إدانته الشديدة للهجوم والاعتداء على مواطني أربيل، كما دعا مجلس الوزراء إلى تشكيل لجنة دولية مؤلفة من ممثلي الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والجمهورية الإسلامية الإيرانية والعراق وإقليم كردستان لتقصي الحقائق ورد الاتهامات.وكانت قد خُصصت الفقرة الأولى من جدول الأعمال، لإحياء الذكرى الرابعة والثلاثين للإبادة الجماعية بالسلاح الكيماوي في حلبجة، إضافة إلى ملف فحوصات الحمض النووي (دي.إن.إيه) للأطفال المفقودين، مشيرة إلى أن الحكومة مدينة لأسر شهداء حلبجة وسائر شهداء كردستان، مبينا أن تقديم الخدمات لحلبجة تقع في صلب أولويات الحكومة.وتضمنت الفقرة الثالثة من جدول الأعمال، قرار مجلس الوزراء توجيه الوزارات والدوائر التابعة لحكومة إقليم كردستان بأن تكون من الآن أكثر مسؤولية في الاستجابة وحل مشاكل مواطني الإقليم وتلبية متطلباتهم ومعالجة تذمرهم، فيما أكد مجلس الوزراء بأنه تم توفير المبالغ اللازمة لتوزيع رواتب شهر فبراير/ شباط، وتستمر وزارة المالية والاقتصاد في عملية صرف الرواتب خلال عطلة عيد نوروز.

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