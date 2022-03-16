https://arabic.sputniknews.com/20220316/زلزال-يضرب-الساحل-الشمالي-الشرقي-لليابان-وينذر-بحدوث--تسونامي-جديد-1059986992.html
زلزال يضرب الساحل الشمالي الشرقي لليابان وينذر بحدوث تسونامي جديد
زلزال يضرب الساحل الشمالي الشرقي لليابان وينذر بحدوث تسونامي جديد
ضرب زلزال قوي الساحل الشمالي الشرقي لليابان، اليوم الأربعاء ، وهز المباني وأطلق تحذيرًا من حدوث موجات مد عاتية "تسونامي". 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T15:13+0000
2022-03-16T15:13+0000
2022-03-16T15:36+0000
العالم
زلزال يضرب اليابان
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وبحسب "شينخوا"، ضرب زلزال بقوة 7.3 محافظة مياغي في اليابان اليوم، وفقا لما ذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، حيث شعر السكان بهزات قوية في مناطق شمال شرقي وشرقي البلاد. سجلت قوة الزلزال 7.3 درجة، وفقا لإذاعة NHK العامة، فيما قالت شركة كهرباء طوكيو إن الكهرباء انقطعت عن قرابة مليوني أسرة بعد الزلزال، فيما أشار رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، أن العمل جار على جمع المعلومات.وكانت نفس المنطقة قد تعرضت لهزة قوية أعقبها تسونامي في 2011 والذي تسبب في كارثة بمحطة فوكوشيما النووية.وكشف علماء وخبراء متخصصون بدراسة الأرض، مؤخرا عن وجود كتلة صخرية نارية بحجم جبل تقع تحت الساحل الجنوبي لدولة اليابان، معتبرين أن هذه الكتلة قد تؤثر على مسار الزلازل الكبيرة في المنطقة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, زلزال يضرب اليابان
زلزال يضرب الساحل الشمالي الشرقي لليابان وينذر بحدوث تسونامي جديد
15:13 GMT 16.03.2022 (تم التحديث: 15:36 GMT 16.03.2022) تابعنا عبر
ضرب زلزال قوي الساحل الشمالي الشرقي لليابان، اليوم الأربعاء ، وهز المباني وأطلق تحذيرًا من حدوث موجات مد عاتية "تسونامي".
وبحسب "شينخوا"، ضرب زلزال بقوة 7.3 محافظة مياغي في اليابان اليوم، وفقا لما ذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، حيث شعر السكان بهزات قوية
في مناطق شمال شرقي وشرقي البلاد.
سجلت قوة الزلزال 7.3 درجة، وفقا لإذاعة NHK العامة، فيما قالت شركة كهرباء طوكيو إن الكهرباء انقطعت عن قرابة مليوني أسرة بعد الزلزال، فيما أشار رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، أن العمل جار على جمع المعلومات.
وكانت نفس المنطقة قد تعرضت لهزة قوية أعقبها تسونامي في 2011 والذي تسبب في كارثة بمحطة فوكوشيما النووية.
وكشف علماء وخبراء متخصصون بدراسة الأرض، مؤخرا عن وجود كتلة صخرية نارية بحجم جبل تقع تحت الساحل الجنوبي لدولة اليابان، معتبرين أن هذه الكتلة قد تؤثر على مسار الزلازل الكبيرة في المنطقة.