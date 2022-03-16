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https://arabic.sputniknews.com/20220316/زيلينسكي-المدعي-العام-للمحكمة-الجنائية-الدولية-موجود-في-أوكرانيا--1059973344.html
زيلينسكي: المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية موجود في أوكرانيا
زيلينسكي: المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية موجود في أوكرانيا
أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أنه وجه دعوة لزيارة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى أوكرانيا. 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T12:17+0000
2022-03-16T12:17+0000
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وقال زيلينسكي خلال حديثه مع الصحفيين إنه "تحدث مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، مشيرا إلى أنه وصل إلى أوكرانيا بعد دعوة وجهها له". وأضاف زيلينسكي قائلا: "المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي موجود بالفعل في أوكرانيا وقد بدأ العمل بالفعل".وفي وقت سابق، أعلن كريم خان أن فريق التحقيق التابع للمحكمة الجنائية الدولية الذي ذهب إلى أوكرانيا بدأ بجمع الأدلة كجزء من التحقيق في تصرفات روسيا في أوكرانيا.
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زيلينسكي: المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية موجود في أوكرانيا

12:17 GMT 16.03.2022
© REUTERS / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 3 مارس 2022
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 3 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2022
© REUTERS / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER
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أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أنه وجه دعوة لزيارة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى أوكرانيا.
وقال زيلينسكي خلال حديثه مع الصحفيين إنه "تحدث مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، مشيرا إلى أنه وصل إلى أوكرانيا بعد دعوة وجهها له".
وأضاف زيلينسكي قائلا: "المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي موجود بالفعل في أوكرانيا وقد بدأ العمل بالفعل".
وفي وقت سابق، أعلن كريم خان أن فريق التحقيق التابع للمحكمة الجنائية الدولية الذي ذهب إلى أوكرانيا بدأ بجمع الأدلة كجزء من التحقيق في تصرفات روسيا في أوكرانيا.
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صورة عاجل سبوتنيك الجديدة - سبوتنيك عربيالمؤتمر الصحفي المشترك بين وزير الخارجية الروسي ونظيره التركي في موسكو12:43 GMTРоссийские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... الأسبوع الثالث على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:57 GMT
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