https://arabic.sputniknews.com/20220316/زيلينسكي-المدعي-العام-للمحكمة-الجنائية-الدولية-موجود-في-أوكرانيا--1059973344.html
زيلينسكي: المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية موجود في أوكرانيا
زيلينسكي: المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية موجود في أوكرانيا
أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أنه وجه دعوة لزيارة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى أوكرانيا. 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T12:17+0000
2022-03-16T12:17+0000
2022-03-16T12:17+0000
العالم
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وقال زيلينسكي خلال حديثه مع الصحفيين إنه "تحدث مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، مشيرا إلى أنه وصل إلى أوكرانيا بعد دعوة وجهها له". وأضاف زيلينسكي قائلا: "المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي موجود بالفعل في أوكرانيا وقد بدأ العمل بالفعل".وفي وقت سابق، أعلن كريم خان أن فريق التحقيق التابع للمحكمة الجنائية الدولية الذي ذهب إلى أوكرانيا بدأ بجمع الأدلة كجزء من التحقيق في تصرفات روسيا في أوكرانيا.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
زيلينسكي: المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية موجود في أوكرانيا
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أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أنه وجه دعوة لزيارة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى أوكرانيا.
وقال زيلينسكي خلال حديثه مع الصحفيين إنه "تحدث مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، مشيرا إلى أنه وصل إلى أوكرانيا بعد دعوة وجهها له".
وأضاف زيلينسكي قائلا: "المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي موجود بالفعل في أوكرانيا وقد بدأ العمل بالفعل".
وفي وقت سابق، أعلن كريم خان أن فريق التحقيق التابع للمحكمة الجنائية الدولية الذي ذهب إلى أوكرانيا بدأ بجمع الأدلة كجزء من التحقيق في تصرفات روسيا في أوكرانيا.