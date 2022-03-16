https://arabic.sputniknews.com/20220316/سلسلة-انفجارات-تهز-قاعدة-للجيش-الأمريكي-في-أكبر-حقول-النفط-السورية-1059998560.html
سلسلة انفجارات تهز قاعدة للجيش الأمريكي في أكبر حقول النفط السورية
سلسلة انفجارات تهز قاعدة للجيش الأمريكي في أكبر حقول النفط السورية
هزت خمسة انفجارات قوية القاعدة غير الشرعية التي يتخذها الجيش الأمريكي في أكبر حقول النفط في سوريا، جراء تعرضها لقصف صاروخي مجهول المصدر. 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T20:34+0000
2022-03-16T20:34+0000
2022-03-16T20:43+0000
أخبار سوريا اليوم
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وأفادت مصادر محلية بريف دير الزور لوكالة "سبوتنيك" أن: "سلسلة انفجارات قوية هزت محيط قاعدة حقل (العمر) النفطي التابعة للاحتلال الأمريكي، مساء اليوم الأربعاء 16 آذار/ مارس، وسمع دويها في كامل إرجاء المنطقة".وأشارت المصادر إلى أن تحليقا مكثفا للطائرات المسيرة الأمريكية انطلق في أجواء المنطقة فور وقوع الانفجارات.وأكدت مصادر من المنطقة لـ "سبوتنيك" أن أصوات الانفجارات التي سمعت في محيط القاعدة الأمريكية، ناجمة عن استهدافها بصواريخ تجاوز عددها 5 حتى اللحظة.وأضافت أن مصدر إطلاق الصواريخ هي البادية الشامية "منطقة غرب نهر الفرات" جنوب شرقي مدينة دير الزور، والتي تنتشر فيها قوات حليفة للجيش العربي السوري.وأوضحت المصادر أنه عقب الهجوم دبت الحركة بشكل كثيف داخل القاعدة وفي محيطها، مشيرة إلى عدم وقوفها على نتائج الصواريخ.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم
سلسلة انفجارات تهز قاعدة للجيش الأمريكي في أكبر حقول النفط السورية
20:34 GMT 16.03.2022 (تم التحديث: 20:43 GMT 16.03.2022) تابعنا عبر
يتبع
هزت خمسة انفجارات قوية القاعدة غير الشرعية التي يتخذها الجيش الأمريكي في أكبر حقول النفط في سوريا، جراء تعرضها لقصف صاروخي مجهول المصدر.
وأفادت مصادر محلية بريف دير الزور لوكالة "سبوتنيك" أن: "سلسلة انفجارات قوية هزت محيط قاعدة حقل (العمر) النفطي التابعة للاحتلال الأمريكي، مساء اليوم الأربعاء 16 آذار/ مارس، وسمع دويها في كامل إرجاء المنطقة".
وأشارت المصادر إلى أن تحليقا مكثفا للطائرات المسيرة الأمريكية انطلق في أجواء المنطقة فور وقوع الانفجارات.
وأكدت مصادر من المنطقة لـ "سبوتنيك" أن أصوات الانفجارات التي سمعت في محيط القاعدة الأمريكية، ناجمة عن استهدافها بصواريخ تجاوز عددها 5 حتى اللحظة.
وأضافت أن مصدر إطلاق الصواريخ هي البادية الشامية "منطقة غرب نهر الفرات" جنوب شرقي مدينة دير الزور، والتي تنتشر فيها قوات حليفة للجيش العربي السوري.
وأوضحت المصادر أنه عقب الهجوم دبت الحركة بشكل كثيف داخل القاعدة وفي محيطها، مشيرة إلى عدم وقوفها على نتائج الصواريخ.