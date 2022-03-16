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https://arabic.sputniknews.com/20220316/شركة-غاز-نرويجية-تعلن-عن-زيادة-إنتاج-الغاز-من-ثلاثة-حقول-لإمداد-أوروبا-1059961728.html
شركة غاز نرويجية تعلن عن زيادة إنتاج الغاز من ثلاثة حقول لإمداد أوروبا
شركة غاز نرويجية تعلن عن زيادة إنتاج الغاز من ثلاثة حقول لإمداد أوروبا
أعلنت الشركة النرويجية Equinor، اليوم الأربعاء، أنها اتفقت مع السلطات النرويجية لزيادة إنتاج الغاز من ثلاثة حقول خلال العام لتلبية الطلب في أوروبا. 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T09:17+0000
2022-03-16T09:17+0000
العالم
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وأصدرت الشركة النرويجية بيانا رسميا قالت فيه: "تتخذ Equinor وشركاؤها جنبًا إلى جنب مع السلطات النرويجية خطوات جديدة لتلبية الطلب على الغاز في أوروبا".وأضاف البيان: "يتيح لنا توسيع الإنتاج الحفاظ على مستويات عالية من إنتاج الغاز من حقول Troll وOseberg وHeidrun خلال فصل الصيف". وبحسب البيان: "تتيح الاتفاقية مع السلطات زيادة إنتاج الغاز في حقلي Oseberg وTroll بمقدار 1 مليار متر مكعب لكل منهما حتى 30 سبتمبر/ أيلول المقبل".وارتفعت أسعار عقود الغاز الآجلة في أوروبا ارتفاعًا تاريخيًا حيث تجاوزت 3900 دولار لكل 1000 متر مكعب.وبذلك تكون العقود الآجلة للغاز لشهر أبريل/نيسان في أوروبا باقترابها من حاجز الـ4000 دولار قد سجلت ارتفاع أسعار بنسبة تفوق 79%.
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العالم

شركة غاز نرويجية تعلن عن زيادة إنتاج الغاز من ثلاثة حقول لإمداد أوروبا

09:17 GMT 16.03.2022
CC BY-SA 4.0 / Kabelleger / David Gubler / NSB El 18 2245 Tunga (cropped image) السكة الحديدية التي تربط مدينتي أوسلو وبيرغن في النرويج
السكة الحديدية التي تربط مدينتي أوسلو وبيرغن في النرويج - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2022
CC BY-SA 4.0 / Kabelleger / David Gubler / NSB El 18 2245 Tunga (cropped image)
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أعلنت الشركة النرويجية Equinor، اليوم الأربعاء، أنها اتفقت مع السلطات النرويجية لزيادة إنتاج الغاز من ثلاثة حقول خلال العام لتلبية الطلب في أوروبا.
وأصدرت الشركة النرويجية بيانا رسميا قالت فيه: "تتخذ Equinor وشركاؤها جنبًا إلى جنب مع السلطات النرويجية خطوات جديدة لتلبية الطلب على الغاز في أوروبا".
وأضاف البيان: "يتيح لنا توسيع الإنتاج الحفاظ على مستويات عالية من إنتاج الغاز من حقول Troll وOseberg وHeidrun خلال فصل الصيف".
وبحسب البيان: "تتيح الاتفاقية مع السلطات زيادة إنتاج الغاز في حقلي Oseberg وTroll بمقدار 1 مليار متر مكعب لكل منهما حتى 30 سبتمبر/ أيلول المقبل".
وارتفعت أسعار عقود الغاز الآجلة في أوروبا ارتفاعًا تاريخيًا حيث تجاوزت 3900 دولار لكل 1000 متر مكعب.
وبذلك تكون العقود الآجلة للغاز لشهر أبريل/نيسان في أوروبا باقترابها من حاجز الـ4000 دولار قد سجلت ارتفاع أسعار بنسبة تفوق 79%.
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