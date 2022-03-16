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https://arabic.sputniknews.com/20220316/كازاخستان-تنفي-قيام-واشنطن-بطلب-الحصول-على-منظومات-إس-300-لأوكرانيا-1059954699.html
كازاخستان تنفي قيام واشنطن بطلب الحصول على منظومات "إس 300" لأوكرانيا
كازاخستان تنفي قيام واشنطن بطلب الحصول على منظومات "إس 300" لأوكرانيا
أعلن وزير الدفاع الكازاخستاني، رسلان زاكسيليكوف، أن الولايات المتحدة لم تتقدم بطلب إلى كازاخستان للحصول على أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات من طراز "إس 300"... 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T05:37+0000
2022-03-16T05:37+0000
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وجاءت تصريحات وزير الدفاع زاكسيليكوف خلال الاجتماع البرلماني الكازاخستاني وقال فيه: "لم يكن هناك مثل هذا الطلب مطلقًا ولا يمكن أن يكون". وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "سي إن إن" نقلاً عن مصادر خاصة أن وزارة الخارجية الأمريكية تحاول ايجاد منظومات دفاعية من طراز "إس 300" لتسليمها لأوكرانيا في سعي لتقوية مواجهتها لروسيا.بدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/شباط الماضي، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
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كازاخستان تنفي قيام واشنطن بطلب الحصول على منظومات "إس 300" لأوكرانيا

05:37 GMT 16.03.2022
© Sputnik . Sergey Pivovarov / الذهاب إلى بنك الصور"إس-300" (فافوريت) - أنظمة الصواريخ الروسية المضادة للطائرات بعيدة المدى
إس-300 (فافوريت) - أنظمة الصواريخ الروسية المضادة للطائرات بعيدة المدى - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2022
© Sputnik . Sergey Pivovarov
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أعلن وزير الدفاع الكازاخستاني، رسلان زاكسيليكوف، أن الولايات المتحدة لم تتقدم بطلب إلى كازاخستان للحصول على أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات من طراز "إس 300" لإمكانية تسليمها إلى أوكرانيا.
وجاءت تصريحات وزير الدفاع زاكسيليكوف خلال الاجتماع البرلماني الكازاخستاني وقال فيه: "لم يكن هناك مثل هذا الطلب مطلقًا ولا يمكن أن يكون".
وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "سي إن إن" نقلاً عن مصادر خاصة أن وزارة الخارجية الأمريكية تحاول ايجاد منظومات دفاعية من طراز "إس 300" لتسليمها لأوكرانيا في سعي لتقوية مواجهتها لروسيا.
بدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/شباط الماضي، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
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