https://arabic.sputniknews.com/20220316/كازاخستان-تنفي-قيام-واشنطن-بطلب-الحصول-على-منظومات-إس-300-لأوكرانيا-1059954699.html
كازاخستان تنفي قيام واشنطن بطلب الحصول على منظومات "إس 300" لأوكرانيا
كازاخستان تنفي قيام واشنطن بطلب الحصول على منظومات "إس 300" لأوكرانيا
أعلن وزير الدفاع الكازاخستاني، رسلان زاكسيليكوف، أن الولايات المتحدة لم تتقدم بطلب إلى كازاخستان للحصول على أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات من طراز "إس 300"... 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T05:37+0000
2022-03-16T05:37+0000
2022-03-16T05:37+0000
العالم
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وجاءت تصريحات وزير الدفاع زاكسيليكوف خلال الاجتماع البرلماني الكازاخستاني وقال فيه: "لم يكن هناك مثل هذا الطلب مطلقًا ولا يمكن أن يكون". وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "سي إن إن" نقلاً عن مصادر خاصة أن وزارة الخارجية الأمريكية تحاول ايجاد منظومات دفاعية من طراز "إس 300" لتسليمها لأوكرانيا في سعي لتقوية مواجهتها لروسيا.بدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/شباط الماضي، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
كازاخستان تنفي قيام واشنطن بطلب الحصول على منظومات "إس 300" لأوكرانيا
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أعلن وزير الدفاع الكازاخستاني، رسلان زاكسيليكوف، أن الولايات المتحدة لم تتقدم بطلب إلى كازاخستان للحصول على أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات من طراز "إس 300" لإمكانية تسليمها إلى أوكرانيا.
وجاءت تصريحات وزير الدفاع زاكسيليكوف خلال الاجتماع البرلماني الكازاخستاني وقال فيه: "لم يكن هناك مثل هذا الطلب مطلقًا ولا يمكن أن يكون".
وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "سي إن إن" نقلاً عن مصادر خاصة أن وزارة الخارجية الأمريكية تحاول ايجاد منظومات دفاعية من طراز "إس 300" لتسليمها لأوكرانيا في سعي لتقوية مواجهتها لروسيا.
بدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/شباط الماضي، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.