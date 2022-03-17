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https://arabic.sputniknews.com/20220317/إسرائيل-تطور-منظومة-اعتراض-للصواريخ-بالليزر-1060032764.html
إسرائيل تطور منظومة اعتراض للصواريخ بالليزر
إسرائيل تطور منظومة اعتراض للصواريخ بالليزر
أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن موافقة وزير الدفاع بني غانتس، على استثمار ضخم بمئات الملايين من الشواكل لاستكمال تطوير وإنتاج نظام ليزر قوي... 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T16:03+0000
2022-03-17T16:03+0000
إسرائيل
رصد عسكري
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القدس - سبوتنيك. وكشفت إدارة تطوير الأسلحة والبنية التحتية التكنولوجية التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية، لأول مرة، عن "جهاز إرسال ليزر قوي يشكل اختراق تقني سيمكن من تطوير نظام الاعتراض بأكمله (ماجن أور) الجديد الذي سيتم دمجه في نظام الدفاع الجوي إلى جانب منظومة (القبة الحديدية)".ووفقا لوزارة الدفاع الإسرائيلية، فإن "النظام مخصص للاعتراض بالليزر وتم بالفعل تطوير طاقة ليزر تزيد عن 100 كيلو واط". وأشارت إلى أنه من المتوقع الانتهاء منه في غضون 3 سنوات".
https://arabic.sputniknews.com/20210430/بعد-فشلها-في-اعتراض-الصواريخ-صحيفة-عبرية-احذر-القبة-الحديدية-تسبب-السرطان-1048850649.html
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إسرائيل, رصد عسكري

إسرائيل تطور منظومة اعتراض للصواريخ بالليزر

16:03 GMT 17.03.2022
© REUTERS / AMIR COHENالقبة الحديدية تطلق صواريخ اعتراضية أثناء إطلاق الصواريخ من غزة باتجاه إسرائيل بمدينة عسقلان
القبة الحديدية تطلق صواريخ اعتراضية أثناء إطلاق الصواريخ من غزة باتجاه إسرائيل بمدينة عسقلان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2022
© REUTERS / AMIR COHEN
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أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن موافقة وزير الدفاع بني غانتس، على استثمار ضخم بمئات الملايين من الشواكل لاستكمال تطوير وإنتاج نظام ليزر قوي لاعتراض الصواريخ والقذائف.
القدس - سبوتنيك. وكشفت إدارة تطوير الأسلحة والبنية التحتية التكنولوجية التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية، لأول مرة، عن "جهاز إرسال ليزر قوي يشكل اختراق تقني سيمكن من تطوير نظام الاعتراض بأكمله (ماجن أور) الجديد الذي سيتم دمجه في نظام الدفاع الجوي إلى جانب منظومة (القبة الحديدية)".
منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2021
صحيفة عبرية: "القبة الحديدية" تسبب السرطان للجنود الإسرائيليين
30 أبريل 2021, 08:55 GMT

ووفقا لوزارة الدفاع الإسرائيلية، فإن "النظام مخصص للاعتراض بالليزر وتم بالفعل تطوير طاقة ليزر تزيد عن 100 كيلو واط".
وأوضحت الوزارة أن "النظام سيكون قادرًا على اعتراض الصواريخ وقذائف الهاون والطائرات بدون طيار لمدى يصل إلى 10 كيلومترات".
وأشارت إلى أنه من المتوقع الانتهاء منه في غضون 3 سنوات".
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