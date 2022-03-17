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https://arabic.sputniknews.com/20220317/إعلام-بريطاني-رئيس-الوزراء-بوريس-جونسون-متهم-بالعمل-لصالح-روسيا-1060020103.html
إعلام بريطاني: رئيس الوزراء بوريس جونسون متهم بالعمل لصالح روسيا
إعلام بريطاني: رئيس الوزراء بوريس جونسون متهم بالعمل لصالح روسيا
هل بوريس عميل لروسيا؟ سؤال أصبح محط اهتمام الإعلام البريطاني في هذه الأيام. 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T12:16+0000
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وكشفت مجلة "ذي سبيكتاتور" أن تهمة العمل لصالح روسيا وُجهت إلى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من برلمان المملكة المتحدة، ووجهتها العضوة في مجلس العموم، أنجيلا رينير.وبحسب رينير، فإن رجل الأعمال الروسي يفغيني ليبيديف الذي منحته السلطات البريطانية مرتبة من مراتب النبالة هو صديق بوريس جونسون.ولم يحضر بوريس جونسون جلسة مجلس العموم التي وجهت فيها التهمة إليه، وانبرى نائبه دومينيك رآب لدفع التهمة عنه، واصفا كلام النائبة رينير بالترهات. إلا أن رئيسة مجلس العموم، ليندسي هويل، لم تحاول إيقاف النائبة عن حزب العمال التي اتهمت رئيس الوزراء، واعترضت على كلام نائب رئيس الوزراء، قائلة ما معناه إنها تتمنى على نائب رئيس الوزراء أن يواصل الجدل خلف الباب.
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العالم, مجتمع

إعلام بريطاني: رئيس الوزراء بوريس جونسون متهم بالعمل لصالح روسيا

12:16 GMT 17.03.2022
© REUTERS / TOBY MELVILLEبوريس جونسون
بوريس جونسون - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2022
© REUTERS / TOBY MELVILLE
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هل بوريس عميل لروسيا؟ سؤال أصبح محط اهتمام الإعلام البريطاني في هذه الأيام.
وكشفت مجلة "ذي سبيكتاتور" أن تهمة العمل لصالح روسيا وُجهت إلى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من برلمان المملكة المتحدة، ووجهتها العضوة في مجلس العموم، أنجيلا رينير.
وبحسب رينير، فإن رجل الأعمال الروسي يفغيني ليبيديف الذي منحته السلطات البريطانية مرتبة من مراتب النبالة هو صديق بوريس جونسون.
ولم يحضر بوريس جونسون جلسة مجلس العموم التي وجهت فيها التهمة إليه، وانبرى نائبه دومينيك رآب لدفع التهمة عنه، واصفا كلام النائبة رينير بالترهات. إلا أن رئيسة مجلس العموم، ليندسي هويل، لم تحاول إيقاف النائبة عن حزب العمال التي اتهمت رئيس الوزراء، واعترضت على كلام نائب رئيس الوزراء، قائلة ما معناه إنها تتمنى على نائب رئيس الوزراء أن يواصل الجدل خلف الباب.
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