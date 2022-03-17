https://arabic.sputniknews.com/20220317/ارتفاع-حالات-كورونا-مجددا-في-كوريا-الجنوبية-1060006666.html
ارتفاع حالات كورونا مجددا في كوريا الجنوبية
ارتفاع حالات كورونا مجددا في كوريا الجنوبية
عاد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية للارتفاع مجددا وذلك إلى أكثر من 600 ألف اليوم الخميس، مسجلا رقما قياسيا. 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T07:41+0000
2022-03-17T07:41+0000
2022-03-17T07:41+0000
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وأرجعت وكالة أنباء "يونهاب" عودة ارتفاع الإصابات إلى تفشي متغير "أوميكرون" شديد العدوى في ظل تخفيف قيود مكافحة كورونا.وأبغلت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها عن 621.328 إصابة جديدة بكورونا، من بينها 62 إصابة وافدة من الخارج، ما رفع الإجمالي إلى 8.250.592 إصابة.وشهدت الحصيلة اليومية للإصابات ارتفاعا بنسبة 55% في يوم واحد، حيث تعاني البلاد ارتفاعا حادا في عدد الحالات منذ تخطي الإصابات 100 ألف في أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي، ومنذ ذلك الوقت ترتفع الأعداد بمعدل سريع، متخطية 300 ألف في التاسع من مارس/ آذار.يأتي ذلك بالتزامن مع اتخاذ البلاد خطوات رامية لتخفيف قيود التباعد الاجتماعي للعودة إلى الوضع الطبيعي لتعرضها لضغط متواصل من أصحاب الأعمال الصغيرة والعاملين لحسابهم الخاص المتأثرين بشدة من الوباء.ومن المنتظر أن تعلن الحكومة الكورية الجنوبية ما إذا كانت ستواصل فرض قيود التباعد الاجتماعي الحالية أم ستخفف الإجراءات، فحتى الآن يُسمح بعمل المرافق حتى الساعة 11 مساء، وتم تحديد سقف التجمعات الخاصة عند 6 أشخاص.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
ارتفاع حالات كورونا مجددا في كوريا الجنوبية
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عاد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية للارتفاع مجددا وذلك إلى أكثر من 600 ألف اليوم الخميس، مسجلا رقما قياسيا.
وأرجعت وكالة أنباء "يونهاب
" عودة ارتفاع الإصابات إلى تفشي متغير "أوميكرون" شديد العدوى في ظل تخفيف قيود مكافحة كورونا.
وأبغلت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها عن 621.328 إصابة جديدة بكورونا، من بينها 62 إصابة وافدة من الخارج، ما رفع الإجمالي إلى 8.250.592 إصابة.
وشهدت الحصيلة اليومية للإصابات ارتفاعا بنسبة 55% في يوم واحد، حيث تعاني البلاد ارتفاعا حادا في عدد الحالات منذ تخطي الإصابات 100 ألف في أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي، ومنذ ذلك الوقت ترتفع الأعداد بمعدل سريع، متخطية 300 ألف في التاسع من مارس/ آذار.
يأتي ذلك بالتزامن مع اتخاذ البلاد خطوات رامية لتخفيف قيود التباعد الاجتماعي للعودة إلى الوضع الطبيعي لتعرضها لضغط متواصل من أصحاب الأعمال الصغيرة والعاملين لحسابهم الخاص المتأثرين بشدة من الوباء.
ومن المنتظر أن تعلن الحكومة الكورية الجنوبية ما إذا كانت ستواصل فرض قيود التباعد الاجتماعي الحالية أم ستخفف الإجراءات، فحتى الآن يُسمح بعمل المرافق حتى الساعة 11 مساء، وتم تحديد سقف التجمعات الخاصة عند 6 أشخاص.