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https://arabic.sputniknews.com/20220317/الدفاع-الروسية-إسقاط-عدد-من-المروحيات-والطائرات-المسيرة-الأوكرانية-وتدمير-منظومة-دفاع-إس-300-1060005428.html
الدفاع الروسية تكشف عن وثائق جديدة بشأن المختبرات البيولوجية في أوكرانيا
الدفاع الروسية تكشف عن وثائق جديدة بشأن المختبرات البيولوجية في أوكرانيا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن قوات الدفاع الجوي التابعة للقوات المسلحة الروسية أسقطت عددا من الطائرات والمروحيات العسكرية، بالإضافة إلى عشرات... 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T07:25+0000
2022-03-17T08:03+0000
روسيا
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وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، خلال إفادته الصحفية إن القوات المسلحة الروسية استطاعت من إسقاط مقاتلة أوكرانية واحدة من طراز"ميغ-24" ومروحية من طراز "مي-8" و12 مسيرة بينها 3 من طراز "بيرقدار".كما أكد كوناشينكوف أن القوات المسلحة الروسية دمرت 181 مقاتلة ومروحية أوكرانية و172 مسيرة و170 منظومة دفاع جوي و1379 دبابة ومدرعة قتالية و133 راجمة صواريخ و514 مدفعية ميدانية ومدفع هاون و1168 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة".وأشار كوناشينكوف إلى أن القوات الجوية الروسية نجحت بتدمير منظومة دفاع جوية من طراز "إس-300"، بالإضافة إلى تدميرها عددا من الصواريخ التابعة لمنظومة "توشكا أو" بصواريخ عالية الدقة في قرية سارني بمنطقة ريفنا.في سياق آخر، أكد الناطق باسم الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، أن مشروعا سريا كان قائما تحت إشراف الولايات المنحدة في خاركوف الأوكرانية لدراسة سبل نقل الأمراض إلى البشر عن طريق الخفافيش.وقال الناطق: "تواصل وزارة الدفاع الروسية دراسة الوثائق الواردة من موظفي المختبرات الأوكرانية بشأن تنفيذ برامج عسكرية بيولوجية من قبل الولايات المتحدة وحلفائها في الناتو على أراضي أوكرانيا".وتابع: "أريد أن أؤكد أنه وفقًا للوثائق، فقد أجريت هذه الدراسات في خاركوف على أساس منهجي وتحت الإشراف المباشر لمتخصصين من الولايات المتحدة لسنوات عديدة".وأضاف: "سيتم تقديم وثائق جديدة بشأن تصدير كمية كبيرة من المواد الحيوية البشرية من أراضي أوكرانيا إلى المملكة المتحدة ودول أوروبية أخرى".
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روسيا

الدفاع الروسية تكشف عن وثائق جديدة بشأن المختبرات البيولوجية في أوكرانيا

07:25 GMT 17.03.2022 (تم التحديث: 08:03 GMT 17.03.2022)
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الذهاب إلى بنك الصورمروحيات هجومية من طراز كا-52 تابعة للقوات الجوية-الفضائية الروسية قبل القيام بمهمة قتالية خلال عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، 28 فبراير 2022
مروحيات هجومية من طراز كا-52 تابعة للقوات الجوية-الفضائية الروسية قبل القيام بمهمة قتالية خلال عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، 28 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن قوات الدفاع الجوي التابعة للقوات المسلحة الروسية أسقطت عددا من الطائرات والمروحيات العسكرية، بالإضافة إلى عشرات الطائرات المسيرة الأخرى.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، خلال إفادته الصحفية إن القوات المسلحة الروسية استطاعت من إسقاط مقاتلة أوكرانية واحدة من طراز"ميغ-24" ومروحية من طراز "مي-8" و12 مسيرة بينها 3 من طراز "بيرقدار".
كما أكد كوناشينكوف أن القوات المسلحة الروسية دمرت 181 مقاتلة ومروحية أوكرانية و172 مسيرة و170 منظومة دفاع جوي و1379 دبابة ومدرعة قتالية و133 راجمة صواريخ و514 مدفعية ميدانية ومدفع هاون و1168 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة".
وأشار كوناشينكوف إلى أن القوات الجوية الروسية نجحت بتدمير منظومة دفاع جوية من طراز "إس-300"، بالإضافة إلى تدميرها عددا من الصواريخ التابعة لمنظومة "توشكا أو" بصواريخ عالية الدقة في قرية سارني بمنطقة ريفنا.
في سياق آخر، أكد الناطق باسم الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، أن مشروعا سريا كان قائما تحت إشراف الولايات المنحدة في خاركوف الأوكرانية لدراسة سبل نقل الأمراض إلى البشر عن طريق الخفافيش.

وقال الناطق: "تواصل وزارة الدفاع الروسية دراسة الوثائق الواردة من موظفي المختبرات الأوكرانية بشأن تنفيذ برامج عسكرية بيولوجية من قبل الولايات المتحدة وحلفائها في الناتو على أراضي أوكرانيا".

وتابع: "أريد أن أؤكد أنه وفقًا للوثائق، فقد أجريت هذه الدراسات في خاركوف على أساس منهجي وتحت الإشراف المباشر لمتخصصين من الولايات المتحدة لسنوات عديدة".

وأضاف: "سيتم تقديم وثائق جديدة بشأن تصدير كمية كبيرة من المواد الحيوية البشرية من أراضي أوكرانيا إلى المملكة المتحدة ودول أوروبية أخرى".
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