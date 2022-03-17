https://arabic.sputniknews.com/20220317/توقيت-مثير-للجدل-واشنطن-تدرس-شطب-الحرس-الثوري-الإيراني-من-قائمة-الإرهاب-1060022236.html
توقيت مثير للجدل.. واشنطن تدرس شطب الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب
توقيت مثير للجدل.. واشنطن تدرس شطب الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب
تناقش الحلقة نية الإدارة الأمريكية بحث شطب الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب، مقابل التزام علني من قبل إيران بوقف التصعيد في المنطقة، حسب ما تقله موقع... 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T12:45+0000
2022-03-17T12:45+0000
2022-03-17T12:45+0000
راديو
بانوراما
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توقيت مثير للجدل.. واشنطن تدرس شطب الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب
توقيت مثير للجدل.. واشنطن تدرس شطب الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب
ويشار إلى أن مسؤولين إسرائيليين قالوا إن إدارة بايدن أطلعت الحكومة الإسرائيلية على أنه يجري النظر في مثل هذه الاحتمالات، لكنها شددت على أنه لم يتم اتخاذ أي قرارات بهذا الصدد بعد.وكشف هؤلاء إن الحكومة الإسرائيلية تشعر بالقلق تجاه هذه الفكرة، لأن الولايات المتحدة لم تطلب التزامات محددة من إيران بعدم استهداف الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة.وأوضح الخبير في الشؤون الإقليمية، كامل الكناني، أنولفت الكناني، في مقابلة عبر "بانوراما"، إلى أنالتفاصيل في الملف الصوتي...
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فهيم الصوراني
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feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
راديو, بانوراما, аудио
توقيت مثير للجدل.. واشنطن تدرس شطب الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب
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تناقش الحلقة نية الإدارة الأمريكية بحث شطب الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب، مقابل التزام علني من قبل إيران بوقف التصعيد في المنطقة، حسب ما تقله موقع "أكسيوس" الأمريكي.
ويشار إلى أن مسؤولين إسرائيليين قالوا إن إدارة بايدن أطلعت الحكومة الإسرائيلية على أنه يجري النظر في مثل هذه الاحتمالات، لكنها شددت على أنه لم يتم اتخاذ أي قرارات بهذا الصدد بعد.
وكشف هؤلاء إن الحكومة الإسرائيلية تشعر بالقلق تجاه هذه الفكرة، لأن الولايات المتحدة لم تطلب التزامات محددة من إيران بعدم استهداف الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة.
وأوضح الخبير في الشؤون الإقليمية، كامل الكناني، أن
"واشنطن تحاول مغازلة إيران في موضوع سحب الحرس الثوري من قائمة الإرهاب، لأن إقناع طهران بأي موقف يستلزم إقناع الحرس".
ولفت الكناني، في مقابلة عبر "بانوراما
"، إلى أن
"الخطوة الأمريكية تأتي في إطار حلحلة الملف النووي، لكنه لا يعني الموافقة على الطلبات الإيرانية برفع كافة العقوبات وتقديم ضمانات".
التفاصيل في الملف الصوتي...