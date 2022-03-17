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https://arabic.sputniknews.com/20220317/جورجيا-تبلغنا-بعدم-وجود-خطط-لقبول-البلاد-في-الاتحاد-الأوروبي-1060025396.html
جورجيا: تبلغنا بعدم وجود خطط لقبول البلاد في الاتحاد الأوروبي
جورجيا: تبلغنا بعدم وجود خطط لقبول البلاد في الاتحاد الأوروبي
أعلن رئيس الحكومة الجورجية، إيراكلي غاريباشفيلي، أن البلاد تبلغت رسميا من القادة الأوروبيين أن لا خطط ونوايا لتسريع قبولها كعضو في الاتحاد الأوروبي. 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T13:31+0000
2022-03-17T13:31+0000
العالم
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وجاءت تصريحات رئيس الحكومة الجورجية عقب لقائه نظيره البولندي، ماتيوز مورافسكي، الذي أبلغ تبليسي عن عدم وجود خطط ونوايا لتسريع قبول جورجيا كعضو في الاتحاد الأوروبي.وقال مورافسكي: "نحن نتفهم أنه طريق طويل، نحتاج إلى إجراء الإصلاحات وتطوير الاقتصاد والتغلب على العديد من المشاكل من أجل أن تصبح البلاد عضوًا في الاتحاد الأوروبي".وشكر رئيس وزراء جورجيا الجانب البولندي على دعم جورجيا المستمر في طريقها نحو التكامل الأوروبي.وفي وقت سابق، أرسلت الحكومة الجورجية طلبًا لعضوية الاتحاد الأوروبي إلى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للبت بمصير ومستقبل البلاد. كما سمعنا من قادة الاتحاد الأوروبي أن هناك لا توجد خطط لتسريع قبول أي دولة في الاتحاد الأوروبي وأن هذه عملية طويلة ".
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جورجيا: تبلغنا بعدم وجود خطط لقبول البلاد في الاتحاد الأوروبي

13:31 GMT 17.03.2022
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورتظاهرات أمام البرلمان في العاصمة الجورجية تبيلّيسي، للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة، جورجيا 19 نوفمبر 2019
تظاهرات أمام البرلمان في العاصمة الجورجية تبيلّيسي، للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة، جورجيا 19 نوفمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2022
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أعلن رئيس الحكومة الجورجية، إيراكلي غاريباشفيلي، أن البلاد تبلغت رسميا من القادة الأوروبيين أن لا خطط ونوايا لتسريع قبولها كعضو في الاتحاد الأوروبي.
وجاءت تصريحات رئيس الحكومة الجورجية عقب لقائه نظيره البولندي، ماتيوز مورافسكي، الذي أبلغ تبليسي عن عدم وجود خطط ونوايا لتسريع قبول جورجيا كعضو في الاتحاد الأوروبي.
وقال مورافسكي: "نحن نتفهم أنه طريق طويل، نحتاج إلى إجراء الإصلاحات وتطوير الاقتصاد والتغلب على العديد من المشاكل من أجل أن تصبح البلاد عضوًا في الاتحاد الأوروبي".
وشكر رئيس وزراء جورجيا الجانب البولندي على دعم جورجيا المستمر في طريقها نحو التكامل الأوروبي.
وفي وقت سابق، أرسلت الحكومة الجورجية طلبًا لعضوية الاتحاد الأوروبي إلى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للبت بمصير ومستقبل البلاد.
كما سمعنا من قادة الاتحاد الأوروبي أن هناك لا توجد خطط لتسريع قبول أي دولة في الاتحاد الأوروبي وأن هذه عملية طويلة ".
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