https://arabic.sputniknews.com/20220317/جورجيا-تبلغنا-بعدم-وجود-خطط-لقبول-البلاد-في-الاتحاد-الأوروبي-1060025396.html
جورجيا: تبلغنا بعدم وجود خطط لقبول البلاد في الاتحاد الأوروبي
جورجيا: تبلغنا بعدم وجود خطط لقبول البلاد في الاتحاد الأوروبي
أعلن رئيس الحكومة الجورجية، إيراكلي غاريباشفيلي، أن البلاد تبلغت رسميا من القادة الأوروبيين أن لا خطط ونوايا لتسريع قبولها كعضو في الاتحاد الأوروبي. 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T13:31+0000
2022-03-17T13:31+0000
2022-03-17T13:31+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104345/16/1043451604_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_dec388d9faa506e78baf1f046cc9ed0c.jpg
وجاءت تصريحات رئيس الحكومة الجورجية عقب لقائه نظيره البولندي، ماتيوز مورافسكي، الذي أبلغ تبليسي عن عدم وجود خطط ونوايا لتسريع قبول جورجيا كعضو في الاتحاد الأوروبي.وقال مورافسكي: "نحن نتفهم أنه طريق طويل، نحتاج إلى إجراء الإصلاحات وتطوير الاقتصاد والتغلب على العديد من المشاكل من أجل أن تصبح البلاد عضوًا في الاتحاد الأوروبي".وشكر رئيس وزراء جورجيا الجانب البولندي على دعم جورجيا المستمر في طريقها نحو التكامل الأوروبي.وفي وقت سابق، أرسلت الحكومة الجورجية طلبًا لعضوية الاتحاد الأوروبي إلى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للبت بمصير ومستقبل البلاد. كما سمعنا من قادة الاتحاد الأوروبي أن هناك لا توجد خطط لتسريع قبول أي دولة في الاتحاد الأوروبي وأن هذه عملية طويلة ".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104345/16/1043451604_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_9ed3caf35289594cbf6f7a7c8991e40e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
جورجيا: تبلغنا بعدم وجود خطط لقبول البلاد في الاتحاد الأوروبي
تابعنا عبر
أعلن رئيس الحكومة الجورجية، إيراكلي غاريباشفيلي، أن البلاد تبلغت رسميا من القادة الأوروبيين أن لا خطط ونوايا لتسريع قبولها كعضو في الاتحاد الأوروبي.
وجاءت تصريحات رئيس الحكومة الجورجية عقب لقائه نظيره البولندي، ماتيوز مورافسكي، الذي أبلغ تبليسي عن عدم وجود خطط ونوايا لتسريع قبول جورجيا كعضو في الاتحاد الأوروبي.
وقال مورافسكي: "نحن نتفهم أنه طريق طويل، نحتاج إلى إجراء الإصلاحات وتطوير الاقتصاد والتغلب على العديد من المشاكل من أجل أن تصبح البلاد عضوًا في الاتحاد الأوروبي".
وشكر رئيس وزراء جورجيا الجانب البولندي على دعم جورجيا المستمر في طريقها نحو التكامل الأوروبي.
وفي وقت سابق، أرسلت الحكومة الجورجية طلبًا لعضوية الاتحاد الأوروبي إلى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للبت بمصير ومستقبل البلاد.
كما سمعنا من قادة الاتحاد الأوروبي أن هناك لا توجد خطط لتسريع قبول أي دولة في الاتحاد الأوروبي وأن هذه عملية طويلة ".