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https://arabic.sputniknews.com/20220318/أكسيونوف-إعادة-توحيد-شبه-جزيرة-القرم-مع-روسيا-أدت-إلى-تحولات-جيوسياسية-1060053434.html
أكسيونوف: إعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا أدت إلى تحولات جيوسياسية
أكسيونوف: إعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا أدت إلى تحولات جيوسياسية
يعتقد رئيس شبه جزيرة القرم، سيرغي أكسيونوف، أن إعادة توحيد شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول مع روسيا في عام 2014 يمثل بداية تحولات جيوسياسية قوية في جميع أنحاء... 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T10:05+0000
2022-03-18T10:05+0000
روسيا
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وكتب أكسينوف في قناته على "تيليغرام": "لقد أدت إعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا إلى تحولات جيوسياسية هائلة".وأضاف: "كل من ربيع القرم، وانتفاضة دونباس البطولية، والعملية العسكرية الخاصة التي يضطر بلدنا إلى القيام بها من أجل ضمان أمنه وإنقاذ الشعب الأوكراني الشقيق.. كل هذا جزء من عملية تاريخية ضخمة ستؤدي حتما إلى استعادة وحدة العالم الروسي".في شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول، يعتبر اليوم 18 مارس رسميًا هو يوم عيد وعطلة. وتقام المسيرات والحفلات الموسيقية في كلا المنطقتين اليوم الجمعة للاحتفال بالذكرى الثامنة لإعادة التوحيد مع روسيا.
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أكسيونوف: إعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا أدت إلى تحولات جيوسياسية

10:05 GMT 18.03.2022
© Sputnik . Evgeniy Bijatov / الذهاب إلى بنك الصورسيرغي أكسيونوف، رئيس منطقة القرم
سيرغي أكسيونوف، رئيس منطقة القرم - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2022
© Sputnik . Evgeniy Bijatov
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يعتقد رئيس شبه جزيرة القرم، سيرغي أكسيونوف، أن إعادة توحيد شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول مع روسيا في عام 2014 يمثل بداية تحولات جيوسياسية قوية في جميع أنحاء العالم.
وكتب أكسينوف في قناته على "تيليغرام": "لقد أدت إعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا إلى تحولات جيوسياسية هائلة".
وأضاف: "كل من ربيع القرم، وانتفاضة دونباس البطولية، والعملية العسكرية الخاصة التي يضطر بلدنا إلى القيام بها من أجل ضمان أمنه وإنقاذ الشعب الأوكراني الشقيق.. كل هذا جزء من عملية تاريخية ضخمة ستؤدي حتما إلى استعادة وحدة العالم الروسي".
في شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول، يعتبر اليوم 18 مارس رسميًا هو يوم عيد وعطلة. وتقام المسيرات والحفلات الموسيقية في كلا المنطقتين اليوم الجمعة للاحتفال بالذكرى الثامنة لإعادة التوحيد مع روسيا.
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